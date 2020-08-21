+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Курс доллара пробил отметку 2,5 рубля, евро вплотную подошел к 3 рублям

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 августа курс рубля снизился по отношению ко всем трем валютам корзины.

Курс доллара пробил отметку 2,5 рубля, евро вплотную подошел к 3 рублям


Доллар к рублю подорожал на 1,45%, и его курс составил 2,5216 рубля.

Российский рубль к белорусскому вырос на 0,8%, его курс составил 3,4005 рубля за 100 российских.

Курс евро к белорусскому рублю добавил 1,22% и подорожал до 2,9819 рубля.

В обменниках, которые обошел корреспондент Office Life, курс покупки доллара уже превысил 2,5 рубля, курс покупки евро пока до 3 рублей недотягивает, но курс продажи 3 рубля уже превысил.

Пока что предприятия на бирже валюту продают, так как до 25 августа им нужно уплатить налоги. А на курс рубля давление оказывает население, которое начало скупать валюту в обменниках.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]