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Первый пошел: Godel отправляет часть команды в Украину. Из-за ситуации в стране и шатдауна

В минувшие выходные часть команды британской ИT компании Godel Technologies на неопределённый срок релоцировалась в Украину.

Godel отправляет часть команды в Украину. Из-за ситуации в стране и шатдауна
О такой возможности для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси было объявлено на недавнем корпоративном стриме с COO Godel Technologies Андреем Афанасенко.

— Часть сотрудников, некоторые со своими семьями и даже домашними питомцами, действительно в данный момент находятся в Киеве. Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери.

Компания полностью взяла на себя организацию переезда и проживания. Возможность следующего трансфера сотрудников не исключаем, будем смотреть на ход развития событий и учитывать запросы со стороны команды, — заявили в компании.

Godel Technologies — разработчик ПО с головным офисом в Манчестере. В Беларуси филиалы компании работают в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилёве и Витебске с общим штатом более 1100 человек.
DEV.by
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