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Лукашенко посетит агрокомбинат, ему доложат о завершении уборочной кампании

Александр Лукашенко в пятницу посетит одно из крупнейших в Беларуси сельхозпредприятий, где ему доложат о завершении уборочной кампании, передает госагентство БелТА.

"Главе государства доложат о завершении уборочной кампании, работе предприятия и перспективах его развития. Президент посетит несколько цехов, где ознакомится с производственными процессами. Ожидается, что Александр Лукашенко встретится с трудовым коллективом агрокомбината", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Беларуси в настоящее время завершается уборка зерновых культур. Без учета кукурузы к пятнице они убраны с более чем 90% площадей, намолочено 7,4 млн тонн зерна.

Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ( в первоначальном весе) в 2020 году прогнозировался не менее 8,2 млн тонн.

С учетом кукурузы и рапса, как заявил ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, урожай зерна в текущем году может составить 10,5 млн тонн.

В 2019 году Беларусь, по данным Белстата, произвела во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) 7,3 млн тонн зерна, что на 19,2% больше, чем в 2018 году.
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