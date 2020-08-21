



Те, у кого срочный вклад в белорусских рублях, ожидают его значительного процентного приращения, а те вкладчики, у кого вклад в иностранной валюте, ожидают роста валютного курса, который поднимет BYN-эквивалент остатков на его депозите.





На первый взгляд, исходя из этих ожиданий, в Беларуси выбор валюты депозита является выбором фактора курсового риска.





Рублевые вкладчики рискуют потерять в долларовом эквиваленте, когда BYN-рубль ослабевает к доллару, хотя процентный прирост срочного депозита гарантирует защиту от инфляционного обесценения, ведь процентная ставка довольно высокая.





Валютные же вкладчики рискуют потерять в BYN-рублевом эквиваленте, когда BYN-рубль укрепляется, хотя в долларах вклад остается незыблемым, гарантируя спокойствие защитой от девальвации, и даже чуть прирастает небольшими процентами.





Но сейчас, в период острейшего политического кризиса, грозящего перерасти в финансово-экономический, риски не только усилились, но и приобрели новый характер.

Какие риски сейчас у BYN-рублевых вкладчиков?

В Беларуси каждая кризисная ситуация сопровождается резким увеличением спроса на иностранную валюту. Это создает сильное давление на валютном рынке, что приводит к ослаблению белорусского рубля – к росту курса доллара.





И это происходит прямо сейчас: еще в июле, с приближением президентских выборов, уже тогда грозивших наступлением дестабилизации, спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц резко увеличился, немного не дотянув до уровня коронакризисного марта, когда на валютном рынке Беларуси возникла паника на фоне обрушения мировой экономики.





Это привело к сильному росту курсу доллара в Беларуси в последнюю неделю июля, даже несмотря на то, что сам доллар в этот период упал ко всем мировым валютам. А средняя за июль скорость ослабления BYN-рубля к доллару составила 12,5% годовых, что выше процентной доходности абсолютного большинства срочных вкладов в белорусских рублях.





Это означает, что почти все BYN-рублевые вкладчики в июле потеряли в долларовом эквиваленте, хоть и не много.





А в августе на фоне происходящих прямо сейчас событий в Беларуси, давление на валютном рынке, очевидно, еще больше возросло. За 20 дней августа средняя скорость девальвации BYN-рубля к доллару уже 25% годовых, что в 2,5 раз превышает среднюю процентную ставку по всем срочным BYN-депозитам физических лиц.





Таким образом, долларовые потери BYN-вкладчиков в августе заметно выросли. Особенно значительными они оказываются у владельцев переводных BYN-карт-счетов, где мизерные проценты, и BYN-кэша.





И единственный метод обезопасить свои BYN-рублевые сбережения от девальвационных потерь в дальнейшем – это быстро конвертировать их в иностранную валюту. При этом следует учитывать потери от досрочного закрытия депозита (особенно безотзывного, если вообще есть такая возможность по договору) и курсовой спред в обменных пунктах.





И, чувствуя это, те BYN-рублевые вкладчики, которые опасаются долларовых потерь, уже несколько месяцев избавляются от BYN-активов в виде срочных вкладов в национальной валюте. И эти деньги уже пошли на валютный рынок за долларами.





Однако в какой-то момент это может стать бессмысленным, ведь такого, как в памятном 2011 году, обрушения белорусского рубля в ближайшее время не ожидается: в настоящее время объем ЗВР Нацбанка Беларуси вдвое больше, чем были перед кризисом 2011-го, а $-эквивалент BYN-рублевой массы, которая может пойти на валютный рынок за долларами – такой же.





Тем не менее, политический кризис в Беларуси еще далеко не закончился, и риски долларовых потерь любых финансовых BYN-активов сохраняются очень высокими. Особенно, если за внутриполитическим кризисом наступит внешнеполитический.





Рисков же невозврата или заморозки BYN-вкладов быть не может, так как Национальный банк может раздать любую сумму белорусских рублей, которая понадобится для бесперебойного снабжения банковской системы даже в условиях повального закрытия BYN-депозитов, просто «напечатав» их.

Какие риски сейчас у валютных вкладчиков?

А вот у валютных вкладчиков ситуация диаметрально иная: у них нет рисков курсовых потерь, зато существует риск перевода валютных депозитов в BYN-рублевые по невыгодному курсу или заморозки валютных депозитов в случае какого-либо очень резкого ускорения выноса валюты с таких депозитов на фоне сильного обострения кризисной обстановки.





Будь то внутриполитической, будь то внешнеполитической, будь то чисто финансово-экономической. Например, очередной, более сильный виток протестов, забастовок и раскола внутри существующего сейчас в стране режима, введение невиданных доселе в Беларуси западных санкций, или даже новая волна мирового коронакризиса, которая наложится на все это.









Банковская система Беларуси просто не выдержит наплыва валютных вкладчиков, будет не в состоянии вернуть эти деньги по первому требованию. Просто потому что объем всех депозитов в иностранной валюте сейчас превышает все имеющиеся в наличии у банковской системы внешние финансовые иностранные активы («требования к нерезидентам»).





Намного больше валютных активов у банковской системы – внутренних, валютных кредитов субъектам экономики. А это не «живые» деньги, и их невозможно быстро вернуть, их возврат (погашение кредита) не только сильно растянут во времени, но во многих случаях даже невозможен (например, валютные кредиты убыточным государственным предприятиям).





А просто «напечатать» доллары, как белорусские рубли, и раздать всем желающим Национальный банк не может. Валюту иностранных государств можно только или заработать или одолжить.





Зарабатывается иностранная валюта внешнеэкономической деятельностью, одалживается – или на внешних рынках или по межгосударственным соглашениям или сотрудничеством с МВФ. В случае же введения сильных экономических санкций все это может быть затруднено или даже невозможно.





И тогда может наступить момент невозможности исполнения банками своих валютных обязательств перед вкладчиками или внешними кредиторами, что называется дефолтом.





В этих условиях может быть только два выхода:

перевод валютных депозитов в BYN-рублевые по фиксированному курсу (а это большие потери для вкладчика)

временная заморозка валютных вкладов – что переводных (банковские карточки), что срочных.

Однако следует признать, что вероятность развития такого сценария не очень велика, хотя и выросла с нулевой до «не очень большой». Все зависит от дальнейшего развития событий в стране.





Тем не менее, те валютные вкладчики, которые всерьез опасаются развития резко негативного сценария в Беларуси, считая его вполне вероятным, очевидно постараются вывести свои сбережения из банков, переведя свои вклады в валютный кэш. И это сейчас происходит, но пока что очень медленно, без каких-либо значительных угроз для банковской системы.

Вывод

Итак, для BYN-рублевых и инвалютных вкладчиков существующие сейчас риски абсолютно различные как по характеру, так и по вероятности: для первых – это высоковероятный риск больших девальвационных потерь, а для вторых – низковероятный риск еще более значительных дефолтных потерь.





Но в обоих случаях путь избегания этих рисков – уже привычный для белорусов путь – перевод всех сбережений в наличную иностранную валюту «на время пока все не утихнет». Хотя и здесь возникают риски безопасного их хранения.