Такая информация содержится в Приказе «О соблюдении трудовой дисциплины и рабочего графика», подписанном на предприятии 19 августа генеральным конструктором БЕЛАЗа.





Есть в приказе и пункт о «последствиях нарушения законодательства об организации и участии в забастовках».





Фото документа предоставлено работниками завода.





В каждом пункте приказа есть напоминания об административных и уголовных мерах наказания для работников завода.





Рабочие связывают такие меры с тем, что администрация предприятия боится будущих забастовок.





Напомним, 13 августа рабочие Белорусского автозавода вышли на свой первый митинг, который должен был предшествовать забастовке. В пятницу на предприятии был выходной. В понедельник, 17 августа, к проходной завода также вышли несколько десятков человек. По информации пресс-службы предприятия, все остальные 9, 9 тысячи работников находились на своих местах.





После этого, по словам заводчан, рабочим начали угрожать ответственностью за забастовку, вплоть до уголовной.