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На БЕЛАЗе запрещают мобильные телефоны. Чтобы в Сеть не сливали видео, как "небастующие рабочие" ходят по цеху с криками "Жыве Беларусь!"?

Руководителям структурных подразделений ОАО «БЕЛАЗ» в Жодино приказано принять все меры, чтобы исключить использование работниками мобильных телефонов для личных нужд в рабочее время, а также передвижение по заводу «без производственной необходимости».

Такая информация содержится в Приказе «О соблюдении трудовой дисциплины и рабочего графика», подписанном на предприятии 19 августа генеральным конструктором БЕЛАЗа.

Есть в приказе и пункт о «последствиях нарушения законодательства об организации и участии в забастовках».

Фото документа предоставлено работниками завода.

В каждом пункте приказа есть напоминания об административных и уголовных мерах наказания для работников завода.

Рабочие связывают такие меры с тем, что администрация предприятия боится будущих забастовок.

Напомним, 13 августа рабочие Белорусского автозавода вышли на свой первый митинг, который должен был предшествовать забастовке. В пятницу на предприятии был выходной. В понедельник, 17 августа, к проходной завода также вышли несколько десятков человек. По информации пресс-службы предприятия, все остальные 9, 9 тысячи работников находились на своих местах.

После этого, по словам заводчан, рабочим начали угрожать ответственностью за забастовку, вплоть до уголовной.
Ex-press.by
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