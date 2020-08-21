+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Премьер Беларуси оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

По словам Романа Головченко, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» более существенные суммы на реализацию программ в образовании и здравоохранении


Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире государственного канала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн на оказание помощи народу страны.

«Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро», — заявил он.

По словам премьера, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» €100 млн и более на реализацию программ в образовании и здравоохранении. Он также привел в пример Украину, которая «получила на борьбу с коронавирусом порядка €1 млрд».

«Здесь это [ситуация в Беларуси] преподносится, как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования, — и всего 53 млн», — заявил Головченко. «Куда пойдут эти деньги, как пойдут… Сейчас декларируется — вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика — «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — считает он.

Головченко отметил, что законодательство Беларуси запрещает финансовую помощь от политических партий, других объединений и иностранных организаций на время забастовки. «Те, кто об этом говорит, сознательно идут на манипуляцию», — считает он. Помимо этого, заявил премьер, «возможно, найдут людей, которых покажут на камеру, что они счастливые люди, которые получили деньги».

На самом деле выделенная сумма в значительной части пойдет на борьбу с коронавирусом, которого в Беларуси как бы и не было.  Видимо, поэтому не доволен Головченко. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]