Премьер Беларуси оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире государственного канала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн на оказание помощи народу страны.





«Хочу сказать, я удивился, что как-то не очень щедро», — заявил он.





По словам премьера, Евросоюз ранее выделял «небольшим странам, таким как Молдова» €100 млн и более на реализацию программ в образовании и здравоохранении. Он также привел в пример Украину, которая «получила на борьбу с коронавирусом порядка €1 млрд».





«Здесь это [ситуация в Беларуси] преподносится, как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования, — и всего 53 млн», — заявил Головченко. «Куда пойдут эти деньги, как пойдут… Сейчас декларируется — вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика — «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — считает он.





Головченко отметил, что законодательство Беларуси запрещает финансовую помощь от политических партий, других объединений и иностранных организаций на время забастовки. «Те, кто об этом говорит, сознательно идут на манипуляцию», — считает он. Помимо этого, заявил премьер, «возможно, найдут людей, которых покажут на камеру, что они счастливые люди, которые получили деньги».





На самом деле выделенная сумма в значительной части пойдет на борьбу с коронавирусом, которого в Беларуси как бы и не было. Видимо, поэтому не доволен Головченко.



