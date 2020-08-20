В Беларуси сейчас — правовой дефолт. В чем выражается?

Эксперт рассказал, в чем выражается правовой дефолт в Беларуси, как эта ситуация повлияет на оценку страновых рисков для иностранных инвесторов и начнут ли они выводить из страны деньги.





— Белорусы — очень законопослушный народ, у нас обычно все с этим в порядке. Но сегодня я могу охарактеризовать положение в стране как правовой дефолт. Приведу пример ситуаций, с которыми я сталкиваюсь в последнее время как адвокат. Обычно мы (адвокаты) без проблем встречаемся с теми нашими клиентами, которые по тем или иным причинам попадают в СИЗО, в РУВД, в суд. Но сейчас я могу констатировать, что наши права отменены.

Нам (адвокатам) не только не говорят, где находятся наши клиенты, — нам систематически умышленно врут.





Как это происходит: я лично приезжаю в РУВД и говорю: «Где мой клиент?» Мне отвечают: «У нас его нет». Я набираю милицию (102) — они говорят: «Он здесь». Я еду к ним снова, а когда добираюсь до места — меня снова перенаправляют: «Да, ваш клиент был здесь, но мы перевели его на Окрестина». Я звоню на Окрестина, а мне говорят: «Его тут нет». Возражаю: «Но мне в РУВД сказали, что клиента доставили к вам». «Нет, у нас его нет».





Прокуратура не реагирует, Следственный комитет не реагирует, органы адвокатского самоуправления говорят — жалуйтесь. Круг замыкается. И беда в том, что это может продолжаться до бесконечности.





Что делать. Я считаю, что единственный способ как-то повлиять на ситуацию — это учредить новые органы, отвечающие за правоприменение в Беларуси. Переучредить — это значит закрыть и создать заново. Поскольку одна капля мазута портит бочку меда. То есть люди, которым моральные ценности позволяют игнорировать пытки, не должны в будущем влиять своим присутствием на новых сотрудников. Способ это не самый простой, но, боюсь, только он у нас остался.

О бизнесе: мы все станем немного беднее

Вкратце мой прогноз такой: мы все станем немного беднее. Потому что сейчас происходит следующее:





1. Падение белорусских облигаций. По данным открытых источников: «Белорусские облигации, номинированные как в рублях, так и в иностранной валюте, со вчерашнего вечера (данные опубликованы 14 августа 2020 г. — Прим. «Про бизнес») продолжают падать в цене на фоне волны забастовок и митингов в Беларуси и растущих секционных рисков.





Самый ликвидный выпуск 10-летних белорусских еврооблигаций с погашением в 2031 году снизился за последние дни с 98% от номинала до 93,3% от номинала, в четверг, 13 августа, падение составило 2,5 п.п.».





Эксперты уверены, что падение продолжится, пока ситуация не стабилизируется. В этих условиях вероятность дефолта невелика, однако совсем исключать ее не стоит.





2. Отток капитала. Мы позиционируем себя как ИТ-страна. Но посмотрите на происходящее глазами инвесторов. Это ИТ-страна, в которой внезапно и без объяснений отключают Интернет на три дня, а потом утверждают, что это внешняя атака. А затем еще и говорят пользователям: «Ну, вы можете забрать свои копейки за эти три дня».

При таких обстоятельствах страновой риск для зарубежных инвесторов сразу улетает в космос. И все усилия бизнеса… Ну, они как бы выброшены в мусорку.





Пока есть вероятность, что человек, инвестор, гуляя по улице, может быть брошен в автозак и избит, вывезен куда-то без объяснений, без извинений, а затем без шнурков и без обуви, без документов вышвырнут за двери исправительного учреждения — мы будем для инвесторов где-то между Угандой и Зимбабве.





Хотя до настоящего момента все было вроде бы неплохо. Например, несмотря на то, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020 Беларусь потеряла 12 пунктов по сравнению с предыдущим годом и заняла 49-е место, страна получила 74,3 балла из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса. И многие эксперты объясняют такое падение не ухудшением условий в Беларуси, а активным их улучшением со стороны других стран.





Но то, что происходит в стране сейчас, очевидно повлияет на имидж Беларуси не самым лучшим образом, а вот насколько сильно — остается только догадываться.

Фото: twitter.com

Инвесторы уйдут из страны?

Нужно понимать, что одно дело инвестировать всерьез и надолго, а другое — действовать как в колониальной экономике: я стремлюсь и понимаю риски, я соглашаюсь с рисками, я не держу здесь капитал, я стараюсь выжать по-максимуму из ситуации и вывести капитал из страны, чтобы не рисковать им. Прогнозировать, как скоро инвесторы начнут выводить деньги из бизнесов, не возьмусь, я не экономист. Но могу предположить, что пока все находятся на паузе.

Я как адвокат, который работает с инвесторами, наблюдаю, что пока люди думают, что это все преждевременные эмоции.

Они надеются, что будет так, как уже было в 2010: людей побьют, потом повыпускают. Все походят по площадям, потом вернутся назад в свои квартиры, и все будет как раньше: будем работать, "пилить" свои продукты, а милиция будет охранять.





Но отличие от 2010 сейчас в том, что теперь правовой статус верховной власти — очень зыбкий. И под вопросом он находится из-за волны огромного общественного несогласия. Это говорит о том, что нет общественного консенсуса и мандата доверия.





Фото: m.sputnik.by

Легитимность — это когда люди признают верховного правителя. И он может отдавать приказы, не используя насилие. А когда у нас люди говорят: «Мы будем исполнять твои приказы, но не потому, что мы тебе верим. Мы тебе не верим и мы тебя не выбрали, но будем тебе подчиняться по праву сильного» — это очень большая разница. И подумайте, как вы будете работать с тем, кому доверяете, и с тем, кому не доверяете.

Только представьте — насколько драматически сильно упадет сейчас скорость работы, когда мы все начнем работать из-под палки.









Через психологию масс ситуация повлияет на экономику — катастрофически.





И речь идет как про критическое падение эффективности электорального большинства, так и собственно забастовки. И если дело дошло до таких консервативных мер от предприятий, которые всегда славились своей лояльностью, как, например, БелАЗ, «Беларуськалий», «Белкард» — это серьезные симптомы.





Не говоря уже о том, что на международной арене пока наши выборы признали не все страны:

Фото из Telegram-канала Медуза — LIVE

Что дальше

Вернемся к вопросу инвестиций. Если каким-то невероятным усилием все это прекратится и люди «разойдутся по домам» — в стране останутся инвесторы, которые соглашаются со страновыми рисками уровня Уганды.





Если речь идет о формировании нового правительства, а по моему мнению, к этому все идет, вплоть до самых высоких постов — поведение инвесторов будет зависеть от степени доверия к тем людям, из которых оно будет формироваться.

Например, способность банкира договариваться у меня не вызывает сомнений.





Но все это будет решаться на новых выборах, и у нас будет несколько месяцев некоего переходного периода — для инвесторов в том числе. И тут тоже будет не один сценарий:

Те, кто серьезно «завяз», у кого объемные инвестиции и длинные проекты, уходить не будут, но они уже не станут начинать новые проекты

Те, для кого речь идет о каких-то быстрых инвестициях, могут сворачиваться и будут следить за повесткой.





Фото из Telegram-канала @MKBelbot





Экономическую ситуацию в целом, наверное, лучше оценивать постфактум, сравнивая прошлый год с позапрошлым.





Например, по данным Международного валютного фонда (МВФ), в рейтинге быстрорастущих экономик мира в 2018 Беларусь заняла лишь 98 место. А темп роста реального ВВП страны в 2019 составил 1,5%. Скачать статистические данные и прогнозы до 2024 года в разрезе 194 стран можно по ссылке.

Но делать прогнозы сейчас — это похоже на ситуацию, когда в тебя летит бомба, а ты пытаешься оценить, сколько конечностей она тебе оторвет.





Нужно понимать, что эти «бомбочки» уже падают на экономику — слева, справа. Но лесного пожара пока нет (так говорят о скорости распространения информации на фондовом рынке. — Прим. «Про бизнес»), поэтому у нас есть надежда, что дефолта не будет.









По моим ощущениям, у инвесторов сохраняется общая вера в то, что придет лесник и всех успокоит, как всегда было до этого. Либо, в конце концов, придет новый лесник, и ситуация тоже стабилизируется.





Прогнозировать что-то можно будет, только когда люди поймут, что ситуация движется:

либо в сторону экономики военного коммунизма

либо в сторону реформ, приватизации (а приватизация практически гарантирует всплеск интереса инвесторов к нашей стране).





Для меня все выглядит однозначно, но для инвесторов — обстановка пока выглядит как колеблющаяся. Поэтому пока с их стороны никакого жесткого движения не будет





Но они уже подготовились, повысили внимание и начнут движение в любой момент.