Вадим Иосуб: В экономике — ничего хорошего ровным счетом нет

Теперь, когда этот прогноз подтвердился, мы решили уточнить, насколько подросла за последние дни белорусская валютная корзина. Мы также выяснили, стоит ли ожидать изменений на валютном рынке в дальнейшем и как события на политической арене повлияют на экономику страны, пишет "Про бизнес".





— Первая неделя после выборов в Беларуси ничего удивительного или неожиданного на валютном рынке не принесла. За прошедшую неделю:





Доллар подорожал на 0,3%





Евро подорожал на 0,1%

Российский рубль подрос на 1%.





Это движение было связано с тем, что сам российский рубль подорожал по отношению к доллару и евро.





В результате валютная корзина выросла на 0,6% — это вполне обычные изменения, и ни одна из этих цифр не шокирует.





На этой неделе по итогам вторника (18.08.2020) видно, что в целом белорусский рубль продолжает падать в цене, но опять-таки — достаточно скромно:





С начала недели доллар вырос приблизительно на 0,5%





Евро вырос сильнее — на 1,2%





Российский рубль незначительно снижается.





То есть мы не видим бурной реакции валютного рынка на достаточно драматические политические события.





Резкой девальвации при любом политическом сценарии — не будет

Этому есть несколько объяснений:





1. Нет валютных спекулянтов. На белорусском валютном рынке отсутствует такая значимая его часть, как валютные спекулянты, которых обычно на развитых объемных валютных рынках очень много.





Обычно трейдеры стараются заработать на коротких и резких изменениях стоимости валют.





Когда на рынке все спокойно, спекулянты на него почти не влияют. Но в период нестабильности они способны усилить движение в ту или иную сторону.





В Беларуси такого нет потому, что до недавнего времени у нас это все было очень сильно зарегулировано законодательством. Но несмотря на то, что послабления в этом направлении уже есть, картина у нас такая:





Импортеры покупают валюту, чтобы платить по заграничным контрактам





У экспортеров есть валютная выручка, им надо платить налоги и зарплаты в белорусских рублях, поэтому они валюту продают.





Предприятия, по сути, просто преследуют утилитарные хозяйственные цели, что никак не влияет на колебания курса.





Что касается населения, то сейчас у народа достаточно велики девальвационные ожидания. И, безусловно, белорусы хотели бы покупать валюту, но здесь все упирается в платежеспособность — на покупку валюты у большинства белорусов с текущих доходов денег остается не так много.





Но есть еще те белорусские деньги, которые хранятся на депозитах. И мы подошли как раз ко второй причине, которая нам объясняет, почему сейчас не будет никакой запредельной девальвации.





2. Безотзывные депозиты. За это можно сказать спасибо Национальному банку, который в 2015 году переформатировал рынок депозитов и предложил людям безотзывные банковские вклады, при которых досрочный возврат по инициативе вкладчика не предусматривается. Отличие таких вкладов еще и в том, что ставки по ним значительно выше — иногда вдвое, поэтому такое предложение стало популярным.





Но смотрите, как работали все наши предыдущие девальвации. До 2015 года любой депозит открывался на какой-то определенный срок: 1 месяц, 2 года, 5 лет — по-разному. Но деньги с него всегда можно было досрочно снять.





Когда у людей возникали какие-то опасения, они бежали в банки, снимали все свои рублевые депозиты и пытались купить валюту.





На данный момент общая сумма срочных рублевых депозитов составляет примерно 5 млрд бел. рублей. И что характерно — сейчас мы как раз наблюдаем достаточно большой отток срочных рублевых депозитов. Например, за прошлый месяц это было около 108 млн бел. рублей. При том, что обычно вплоть до 2019 года по таким вкладам наблюдался, скорее, приток.





Большой отток мы также наблюдали в марте, когда были панические настроения из-за пандемии коронавируса. А сейчас — отток пока немного меньше, чем в марте.





А вот деньги с безотзывных депозитов снять до истечения срока — нельзя. Максимум, что могут сделать люди — это купить валюту на проценты, которые с них получают.





То есть если бы не было ограничений по снятию денег с рублевых депозитов, потенциально белорусские вкладчики могли бы одномоментно захотеть купить валюту на 5 млрд рублей. Это, безусловно, привело бы к жуткой девальвации.





Но депозиты связывают руки, поэтому люди покупают валюту на те средства, которые у них есть на данный момент.





Вот по этим причинам мы наблюдаем достаточно плавный рост курсов валют, несмотря на достаточно бурные политические события. Чисто теоретически ситуация может измениться, если кто-то решит включить «печатный станок». Но, мне кажется, это не нужно ни новой власти, если она придет, ни старой.

Что будет дальше с экономикой

В экономике — ничего хорошего ровным счетом нет. Даже если сейчас силы добра победят, это не означает, что в экономике резко что-то улучшится. Такого быть не может.





Где-то на горизонте двух лет маячит экономический обвал.





Возможно ли этого избежать? Давайте посмотрим на разные политические сценарии:





1. Сохранение действующего режима. В этом случае Беларуси нельзя будет рассчитывать ни на какие инвестиции Запада, ни на какие кредиты от международных финансовых организаций. Кредиты на рыночных условиях будут нам обходиться в 9−10% годовых в валюте, и брать их — это просто безумие. А в условиях отсутствия рефинансирования, если мы не сможем занимать новые деньги, но при этом будем расплачиваться по своим прежним долгам, приблизительно через 2 года наши золотовалютные резервы закончатся.





2. Смена власти. При смене власти можно будет рассчитывать на более интересные перспективы. Приблизительно такой же сценарий уже проходила Украина, но только им было намного тяжелее: у них кроме смены власти была война, агрессия и т.д. Но они прошли через реструктуризацию долгов. Они договорились с кредиторами, что вернут срочные долги чуть попозже, и вытянули за счет очень большой помощи со стороны МВФ, Всемирного банка, ЕС, кредитов под гарантии США и т.д.

И эти кредиты были достаточно дешевыми, по комфортным ставкам… В результате сейчас макроэкономическая ситуация в Украине сбалансированная, несмотря на то, что курс иногда «колбасит». Но, кстати, у них спекулянтов намного больше, чем у нас — поэтому реакция курса на политические события более очевидная.





То есть у нас есть наглядный пример, как можно стабилизировать экономику вообще и валютный рынок в частности в условиях, которые на самом деле гораздо более экстремальные по сравнению с белорусскими.



