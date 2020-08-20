+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«Все боятся, что мы завод разнесём». Стачком «Гродно Азота» рассказал, как будут останавливать предприятие

«Остановка такого предприятия, как „Азот“ не происходит по щелчку. Останавливать будем как надо», — рассказал Hrodna.life представитель одного из цеховых стачкомов Вадим Венский. 19 августа рабочие и администрация пришли к соглашению — завод остановят, если забастовку поддержат 2/3 работающих. Сейчас заводчане собирают данные по цехам и службам.

«Все боятся, что мы завод разнесём». Стачком «Гродно Азота» рассказал, как будут останавливать предприятие
«Когда руководство говорит, „вы завод взорвете“, обидно становится, что они совсем не знают рабочих, не верят в своих людей», — говорит Вадим Венский.

Чем опасен «Гродно Азот»? Опасность для города — в масштабной утечке аммиака. Она возможна из-за разрывов труб, выбросов из ёмкостей или поломок на компрессорах, а также из-за ошибок производственного персонала. Для минимизации воздействия на город завод построен по розе ветров. Все производства «Азота» устроены так, чтобы локализовать любые аварии на территории предприятия. По отчетов по воздействию на окружающую среду (ОВОС), подготовленному в 2015 году на строительство нового азотного комплекса, опасности для населения, которое находится на расстоянии от 1 километра, не представляют разливы аммиака в количестве до 40 тонн. Документ есть в редакции.

«Нам говорят, что цеха нельзя останавливать, что это непрерывное производство. Но любое оборудование когда-нибудь заканчивает работу. Есть остановки на ремонт, обслуживание или демонтаж. Технологи, инженеры и рабочие знают, как это сделать безопасно. У нас есть схемы аварийного и планового вывода оборудования из эксплуатации», — говорит член стачкома.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]