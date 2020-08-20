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Гособлигации Беларуси торгуются в России ниже номинала

Белорусские гособлигации по-прежнему торгуются на Московской бирже ниже номинала. Два выпуска немного отыгрались вверх. Один просел.

Эмиссия «Беларусь-03» с датой погашения 3 августа 2022 года выросла на бирже на 0,1 процентного пункта, до 98% номинала.

«Беларусь-04» с такой же датой погашения выросла на 0,36%. Но все равно пока не торгуется ниже номинала — 98,85%.

«Беларусь-07» — падение на 0,01%, до 95,99%.

Облигации «Евроторга» (выпуск RU000A101QF7) тоже упали на Московской бирже. Сейчас показатель 98,42%. Хотя другая эмиссия ретейлера — RU000A100JH0 — все же торгуется выше номинала — 101,68%. Но показатель мог быть больше. Бумаги «отминусовали» на 0,02 процентного пункта.

Как сообщалось, падение белорусских государственных и корпоративных бумаг началось из-за политической нестабильности в стране.
Officelife.media
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