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Руководство БелАЗа превращает предприятие в Окрестина

Там потребовали принять все меры, чтобы не дать заводчанам пользоваться мобильными телефонами в рабочее время.

А также запретить им передвигаться по заводу «без производственной необходимости». Это прописано в новом приказе.


Причем каждый пункт приказа содержит напоминания об административных и уголовных мерах наказания для работников завода.

Напомним, сотрудники БелАЗа вышли на свой первый митинг 13 августа, который задумывался как анонс забастовки. Но вскоре на заводчан обрушились угрозы ответственностью за забастовку, вплоть до заведения против них уголовных дел, пишет kyky_org
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