EPAM выделяет средства на помощь пострадавшим от садистов в форме
ИТ-компания EPAM выделяет средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси.
Об этом сообщили в самой компании.
Отмечается, что компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе.
Вопросы и предложения направляйте на [email protected]
В дополнение EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев).
В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.
Источник: tut.by
13:28 20/08/2020
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