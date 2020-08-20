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EPAM выделяет средства на помощь пострадавшим от садистов в форме

ИТ-компания EPAM выделяет средства для оказания медицинской, психологической, юридической и других видов поддержки пострадавшим в ходе мирных акций протеста в Минске и других городах Беларуси.

Об этом сообщили в самой компании.

Отмечается, что компания ведет экстренные переговоры с рядом компетентных в этой сфере международных организаций, чтобы выработать легальный и прозрачный механизм оказания такой помощи, и предлагает другим компаниям и потенциальным партнерам присоединиться к инициативе.

Вопросы и предложения направляйте на [email protected]

В дополнение EPAM открывает программы по обучению и переквалификации для граждан Беларуси, не имеющих опыта работы в IT. Интенсивный трехмесячный курс будет проходить в онлайн- и офлайн-форматах в Минске и всех областных центрах, где находятся офисы компании (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев).

В зависимости от количества заявок и общего уровня подготовки EPAM будет принимать решение о расширении списка программ.
Источник: tut.by
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