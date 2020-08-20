Отметим, что на заводе сейчас идет активное обсуждение выдвинутых требований к властям и возможности присоединения к забастовке. По данным профкома, идею забастовки поддерживает немногим более 40% опрошенных, а требования новых выборов и прекращения произвола силовиков — абсолютное большинство.





Ровно в пять вечера, сразу после смены, группа работников «Газоаппарата» с флагами предприятия присоединилась к протестующим. Колонна прошла по центральным улицам города на площадь Ленина, где состоялся митинг.





Сотрудников завода приветствовали несколько десятков горожан.





— Мы пришли, чтобы сказать спасибо нашим «гефестовцам», которые готовы присоединиться к общенациональной забастовке рабочих. Они молодцы. На них сейчас наша надежда, — говорят девушки, в руках у которых плакат «Уйти красиво».





— Нельзя мириться с беспределом, который творится в стране. Власть нас обманывает. Этому надо положить конец, — делится мнением молодой брестчанин по имени Олег.





К нему присоединяется еще несколько мужиков.





— Долгое время белорусов считали терпеливыми, не способными выразить протест. Нынешняя ситуация показала, что это не так. Люди хотят перемен. Это очевидно. Так давайте не будем сдаваться, чтобы потом сами же себя не упрекать: вот, могли, но ничего не сделали.





Нельзя отсиживаться по домам, когда у нас появился реальный шанс изменить страну, сделать ее свободной и независимой. Не надо насильственных действий. Нужно спокойно, но упорно добиваться выполнения наших законных требований.





Кстати, 19 августа стало известно, что представители 17 региональных организаций политических партий и общественных объединений направили обращение в Брестский обл- и горисполком, где выдвинули жесткие требования.





Главный из них – признать результаты выборов президента на Брестчине сфальсифицированными, отпустить всех задержанных и не допускать насилия и произвола впредь, а также создать общественно-консультативный совет из представителей действующей власти и гражданского общества.



