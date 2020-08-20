+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Гендиректор МЭТЗ запретил митинги и забастовки приказом

Гендиректор Минского электротехнического завода им. Козлова Александр Радевич издал приказ о запрете забастовок, митингов и собраний на предприятии, сообщает источник OL.

В приказе поясняется, что участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой меры ответственности.

«Выдвижение политических требований при проведении собраний является политическим мероприятием, что не предусмотрено действующим трудовым законодательством», — поясняет Радевич.

Требуя исполнения коллективного договора, в котором есть пункт «не проводить на территории предприятия политических мероприятий», гендиректор приказал запретить забастовки, митинги, собрания.

Руководителям подразделений поручено обеспечить исполнение приказа, отделу кадров — ознакомить работников с приказом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]