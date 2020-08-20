Эксперт: Осенью, вероятно, увидим новые рекорды в обменниках

Об этом в комментарии Myfin.by рассуждает финансовый консультант Михаил Грачев.





- По данным Нацбанка Беларуси, в июле отток средств с депозитов несколько сократился. Его максимум пришелся на июнь. Однако по итогам августа, думаю, цифры будут существенно выше.





Отметим, что на предыдущей неделе, с 10 по 15 августа, очень резко увеличился объем межбанковского кредитования. Если на предшествовавшей неделе среднестатистический объем межбанка составлял порядка 100 млн белорусских рублей, то на прошлой неделе объемы межбанка выросли до 300-400 млн белорусских рублей, то есть примерно в 4 раза.





Банки начинают перехватывать друг у друга ликвидность. Это косвенно свидетельствует о том, что нехватка средств может быть вызвана именно массовым оттоком средств со вкладов. На это же косвенно указывает рост курса доллара и евро на внутреннем валютном рынке.





Спрос на банковские продукты упал

Статистические данные Myfin.by подтверждают, что спрос белорусов на вклады и кредиты на фоне происходящих в стране событий резко упал.





Даже если не брать в расчет дни, когда в стране отсутствовал интернет с 9 по 11 августа, картина первой половины августа выглядит так.





Спрос на вклады в первой половине августа 2020 по сравнению с августом прошлого года снизился в среднем в 2 раза (без учета дней блэкаута).





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Доллар в мире падает, а в Беларуси растет

– На рынке Форекс курс пары евро/доллар приблизился вплотную к 1,20. Так, например, 18 августа евро протестировал отметку 1,1963 и не исключено, что будет выход на 1,20 и выше. В нормальных условиях это в первую очередь отразилось бы на нашем внутреннем валютном рынке и евро, может быть, и дорожал бы, но доллар точно стал бы снижаться.





Примерно такую картину мы прогнозировали две-три недели назад, и на самом деле по рынку Форекс наш прогноз сбывается. Евро идет в гору, параллельно с ним в гору идут защитные активы в виде золота и серебра, а доллар опускается почти к уровню стоимости валютной корзины.





18 февраля индекс доллара котировался на отметке 92,3 процентных пункта, то есть налицо снижение индекса и самого доллара США. У нас в стране картина своеобразная – все идет вверх, при этом курс евро движется более быстрыми шагами.





Вот эти два обстоятельства: то, что растет объем межбанковского кредитования и повышается курс валют на внутреннем рынке, подтверждают, что для августа статистика может быть другой, чем в июле.





Сейчас спасает ситуацию то, что основная масса депозитов – около 60-65% – находится на безотзывных вкладах. Полагаю, что если бы не было этой финансовой технологии, которую Нацбанк прозорливо предложил несколько лет назад, то было бы гораздо хуже.





Сейчас у людей не хватает наличных белорусских рублей, чтобы бегать по обменникам и менять их на доллары или евро.





Налицо классические панические настроения.





Это связано с послевыборным кризисом в стране, ростом протестных выступлений и началом забастовок на ряде предприятий. Конечно, ничего хорошего это для экономики не сулит. Никто не застрахован от таких рисков в мире, и, в частности, экономика Беларуси тоже.





Новые рекорды в обменниках осенью

– Безусловно, если эти проблемы решатся в течение 2-3 недель, то существенного урона они экономике не нанесут, потому что есть подушка безопасности. Но если этот процесс затянется на месяц и больше, то уже в начале сентября мы можем увидеть, что цены на инвалюту в обменниках могут пойти вверх, обновляя исторические максимумы.





На самом деле внутренних экономических предпосылок в Беларуси для этого сейчас нет. Но именно политическая ситуация играет на то, что внутренний рынок может ослабеть. И сейчас рынок депозитов испытывает давление именно со стороны этого фактора.





Золото не спасет

– Если говорить, например, о Российской Федерации, то июль в банковской сфере там был достаточно оптимистичным. У них тоже есть свои проблемы, но это проблемы другого рода.





После того, как Центробанк снизил ставку до исторического минимума 4,5%, все крупные банки тоже пошли на понижение процентных ставок. И сейчас процентные ставки по вкладам находятся на исторических минимумах. Если несколько месяцев назад ставка в 5% годовых казалась чем-то нереальным, то сейчас среднестатистическая ставка колеблется в пределах 4,6-4,8%.





Россиян спасает то, что у них есть возможность размещать свои активы в других инструментах. Например, есть такие варианты, как инвестиционные вклады – когда часть средств вклада направляется на фондовые, товарно-сырьевые рынки и в другие сферы.





В Беларуси выбор ограничен. Так, практически не работает фондовый рынок. Если вкладывать в металлическое золото, то на данный момент вряд ли можно получить серьезную финансовую выгоду.





Да, цена на золото на исторических максимумах, но вкладывать в него нужно было 3-4 года назад, когда цена на золото была достаточно низкой, а перспектива по доходам – достаточно прозрачной. Сейчас, если инвестировать в небольшие объемы, то разница покупки-продажи съест прибыль.





Что в итоге?

– В данный момент рассматривать золото как выгодный инвестиционный вариант было бы не совсем логично. Остальные активы – фондовый рынок, акции, облигации – сейчас тоже, к сожалению, находятся под давлением.





К примеру, Беларусбанк планировал размещать евробонды на внешних площадках. Но, в силу политических проблем, это размещение представляется проблематичным. Кредитный рейтинг Беларуси готов к снижению. На внешних рынках уже нет возможности размещаться под те проценты, которые были еще два-три месяца назад – 5,5%.





Что касается России, там все проще: рынок активен, есть варианты размещения, есть выбор по вкладам. Правда и ставки там тоже не самые высокие.





Что в дальнейшем будет происходить на валютном рынке Беларуси сейчас трудно сказать, потому что политическая ситуация достаточно непредсказуема, – отметил Михаил Грачев.