



Котировки государственного долга в виде облигаций являются надежным индикатором того, как инвесторы оценивают финансовую и экономическую ситуацию в разных странах. Чем выше привлекательность страны, тем дороже ее облигации, так как многие инвесторы готовы покупать их. А когда доверие падает, цены стремительно летят вниз. Именно это произошло с белорусскими государственными облигациями, которые котируются на вторичном рынке за рубежом, пишет "Белрынок"





Облигации дешевеют в ожидании санкций





Так, белорусские ценные бумаги с погашением в 2023 году, номинированные в долларах, уже к середине дня 14 августа котировались на Франкфуртской бирже по 94,95% от номинала. А белорусские еврооблигации с погашением в 2026 году торговались по 93% от номинала, что на 6 процентных пунктов ниже цены при их размещении в июне текущего года.





Дешевеют и белорусские государственные облигации в российских рублях, которые котируются на Московской бирже. До середины мая облигации Беларусь-07, погашаемые в 2025 году, оценивались примерно в 100% от номинала и даже иногда выше, что отражало мнение инвесторов о Беларуси как надежном заемщике. Но в середине мая цена опустилась немногим ниже 100%, что, по-видимому, было реакцией на бурное начало президентской компании в РБ. Первые три дня после даты выборов цены облигаций понемногу снижались. Но в четверг 13 августа ситуация кардинально изменилась: облигации данного выпуска резко подешевели. А 18 августа они стоили уже всего 94,57% от номинала.





Котировки облигаций Беларусь-04, погашаемых в 2022 году, держались выше 100% вплоть до 13 августа, когда они упали ниже данного уровня. 14 августа они уменьшились уже до 98,02%, а 18 августа котировки снижались до 97,50% годовых.





Причиной падения котировок 13-14 августа стали заявления отдельных стран ЕС о непризнании итогов президентских выборов в РБ и возможности введения санкций против нее. Правда, пока никаких санкций нет, но угроза их введения вполне реальна.





Впрочем, пока падение цен нельзя назвать серьезным обвалом – они снизились всего на несколько процентов, а не в разы. Объемы сделок с белорусскими облигациями невелики. Инвесторы и в будущем вряд ли будут стремиться быстро избавиться от белорусских ценных бумаг. Среди инвесторов крупные компании и инвестиционные фонды, в частности, JP Morgan Asset Management, Fidelity, Goldman Sachs Asset Management и Franklin Templeton.





Они вполне могут подержать облигации до их погашения, тем более, что к этому времени – через несколько лет – ситуация в Беларуси может значительно измениться. В случае назначения новых президентских выборов, на них вполне может победить кандидат, пользующийся доверием за рубежом и способный провести в стране эффективные рыночные реформы. Что повысит цены белорусских облигаций.





А вот в противном случае у страны могут возникнуть проблемы. Главы МИД ЕС 27-28 августа должны провести неформальную встречу, на которой будет рассматриваться вопрос о введении санкций в отношении РБ. Даже если санкции не будут приняты, ситуация останется неопределенной еще долгое время, поэтому из-за низких цен облигаций осуществлять новые заимствования на открытом рынке Беларусь не сможет.





Дороже валюта обойдется и предприятиям





Тем не менее, с расчетами по государственным долгам в текущем году у Беларуси проблем возникнуть не должно. С начала года платежи по государственному долгу составили около 4 млрд. рублей, а во втором полугодии предстоит выплатить валюты на 5 млрд. рублей в эквиваленте. Такие деньги у правительства есть. На 1 августа текущего года международные резервные активы РБ достигли 8,86 млрд. долларов.





Государственный долг РБ за полгода вырос на 7,8 млрд. рублей – до 52,6 млрд. рублей, что составляет 34,9% от ВВП. По мировым меркам это немного. Внешний государственный долг страны увеличился на 0,9 млрд. долларов и достиг 18 млрд. долларов.





При этом в связи с проблемами с поставками и переработкой нефти, а также кризисом в мировой экономике, вызванном эпидемией коронавируса, Беларусь может лишиться в текущем году 3,7-4 млрд. рублей бюджетных доходов. Как сообщил министр финансов РБ Юрий Селивестров, дефицит может достигнуть 5 млрд. рублей. Такие средства Минфин найдет. В основном финансирование будет осуществляться за счет остатков доходов прошлых лет, когда бюджет был профицитным.





Все эти показатели не вызывают особого беспокойства, однако политическая напряженность, возникшая после выборов президента, может изменить их в худшую сторону, причем весьма существенно. Внешний долг, может быть, расти перестанет, а вот дефицит бюджета вполне способен подняться.





Неизвестно, что будет с финансированием международных организаций – Всемирного банка, ЕБРР, и т. д. У них были серьезные планы по выделению средств Беларуси, от выполнения которых они, скорее всего, откажутся, пока ситуация не нормализуется.





Имеется и другая неприятность. Дело в том, что подорожают не только суверенные заимствования Беларуси за рубежом, но и корпоративные заимствования отдельных предприятий Беларуси, а их объем превышает государственный долг. По данным Национального банка, на 1 апреля текущего года весь внешний долг РБ составлял 39,5 млрд. долларов, из которых 19,6 млрд. долларов составлял долг предприятий и банков.





Стоимость заимствований для них вырастет, и даже если они смогут рефинансировать задолженность, платить им придется существенно больше, что уменьшит их прибыль. Даже если проценты по долгам вырастут всего на 1 процентный пункт, это приведет к росту расходов на обслуживание корпоративного долга примерно на 200 млн. долларов в год. А ведь рост процентов может оказаться намного выше…





Таким образом, неопределенность политический ситуации может оказать значительное давление на белорусские финансы, а значит, со временем и на курс белорусского рубля. Вероятность его девальвации растет.