+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

ЕС должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с РФ - премьер Польши

Европейский союз должен предложить Беларуси альтернативу ее экономическим связям с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после видеоконференции лидеров стран ЕС по ситуации в Беларуси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Беларусь очень сильно зависит в экономическом отношении от России ... Я имею в виду разработку определенных механизмов, благодаря которым эта зависимость станет меньше", - сказал Моравецкий.

Он также заявил, что на сегодня нет никаких причин для беспокойства по поводу ситуации на границе Польши с Беларусью.

"В рамках обычных рутинных действий мы следим за тем, что происходит за пределами нашей границы, и на данный момент нет причин для беспокойства", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси недопустимо.

Напомним, лидеры ЕС также договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]