+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Стоимость компании Apple превысила $ 2 триллиона

Рыночная стоимость американской компании Apple превысила $2 триллиона вследствие подорожания акций.


Об этом сообщает DW.

"Компания Apple в очередной раз установила рекорд. В среду, 19 августа, ее рыночная стоимость впервые превысила отметку в два триллиона долларов США", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что никогда до сих пор ни одна компания из США не имела такой биржевой стоимости.

Рекордного уровня рыночной капитализации удалось достичь благодаря подорожанию акций на более чем на 1% в ходе торгов в среду - до более чем 467 долларов за акцию.

Впрочем, замечает DW, Apple - не первая компания в мире, биржевая стоимость которой превысила $2 триллиона. В декабре 2019 году саудовская нефтяная компания Saudi Aramco также преодолела этот рубеж после IPO, однако продержаться долго на таком уровне не смогла.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]