Стоимость компании Apple превысила $ 2 триллиона

Об этом сообщает DW





"Компания Apple в очередной раз установила рекорд. В среду, 19 августа, ее рыночная стоимость впервые превысила отметку в два триллиона долларов США", - говорится в сообщении.





При этом отмечается, что никогда до сих пор ни одна компания из США не имела такой биржевой стоимости.





Рекордного уровня рыночной капитализации удалось достичь благодаря подорожанию акций на более чем на 1% в ходе торгов в среду - до более чем 467 долларов за акцию.





Впрочем, замечает DW, Apple - не первая компания в мире, биржевая стоимость которой превысила $2 триллиона. В декабре 2019 году саудовская нефтяная компания Saudi Aramco также преодолела этот рубеж после IPO, однако продержаться долго на таком уровне не смогла.