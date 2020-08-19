Российский экономист: «Всех уволить в Беларуси не получится»

– Вот Лукашенко делает вывод, что можно пригрозить увольнением, и все вернется на круги своя, – пишет экономист на Эхе Москвы . – А можно ведь сделать и другой вывод: если в такой непростой ситуации на рынке труда люди решаются на забастовки, значит, они даже не боятся потерять работу, значит, допекло, значит, вообще уже ничего не боятся.





И вот таким людям, которые не боятся, угрожают увольнениями?!









Ну, знаете ли… Всех не переувольняешь. А судя по сотням тысяч протестующих, увольнять, следуя угрозам, придется почти всех.





Но может ведь быть и другое решение вопроса: увольнение по собственному желанию одного человека.



