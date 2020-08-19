ЕС выделит 53 млн евро на помощь белорусскому народу

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Она заявила, что из 53 млн 2 млн евро уйдут на помощь жертвам политических репрессий и насилия со стороны представителей власти Беларуси, 1 млн евро будет направлен на поддержку гражданского общества и независимых медиа, а остальные 50 млн белорусы получат для борьбы с коронавирусом, поддержки социальных служб и бизнеса, пишет tut.by





Также в другом сообщении в Twitter фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов поддержать Беларусь, которая хочет построить демократию у себя в стране, ввести санкции против тех, кто виноват в насилии и репрессиях против граждан, а также в фальсификациях выборов. Кроме того, по словам председателя, Евросоюз поддерживает мирный переход республики к демократии.





Агентство Reuters сообщило, что, по словам председателя, Евросоюз предпримет специальные меры, чтобы деньги получило именно гражданское общество страны, а не белорусские власти.





19 августа лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против тех, кто применял жестокость в отношении протестующих в Беларуси, а также участвовал в фальсификациях. Они отказались принимать итоги прошедших 9 августа президентских выборов.



