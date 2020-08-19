+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

ЕС выделит 53 млн евро на помощь белорусскому народу

Евросоюз выделит 53 млн евро на оказание помощи белорусскому народу. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Фото: Reuters

Она заявила, что из 53 млн 2 млн евро уйдут на помощь жертвам политических репрессий и насилия со стороны представителей власти Беларуси, 1 млн евро будет направлен на поддержку гражданского общества и независимых медиа, а остальные 50 млн белорусы получат для борьбы с коронавирусом, поддержки социальных служб и бизнеса, пишет tut.by

Также в другом сообщении в Twitter фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов поддержать Беларусь, которая хочет построить демократию у себя в стране, ввести санкции против тех, кто виноват в насилии и репрессиях против граждан, а также в фальсификациях выборов. Кроме того, по словам председателя, Евросоюз поддерживает мирный переход республики к демократии.

Агентство Reuters сообщило, что, по словам председателя, Евросоюз предпримет специальные меры, чтобы деньги получило именно гражданское общество страны, а не белорусские власти.

19 августа лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против тех, кто применял жестокость в отношении протестующих в Беларуси, а также участвовал в фальсификациях. Они отказались принимать итоги прошедших 9 августа президентских выборов.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]