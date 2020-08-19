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Строители «Гродножилстроя», которые первыми выходили на митинги, готовятся к официальной забастовке

Работники «Гродножилстроя» организовали на предприятии собрание, на котором большинством голосов решили выходить на забастовку. При этом они хотят все оформить правильно и юридически верно. Основное требование — проведение честных выборов.

Как говорят сотрудники, 75% работников на данный момент не выходят на работу и ждут отмашки от активистов предприятия, что делать дальше. Актив провел встречу с руководством, а около здания «Гродножилстроя» на улице Суворова прошла встреча работников. На нее приехали представители стачкома города, которые объясняли, как все правильно оформить.

— Забастовка забастовкой, но есть еще и бюрократия, — говорят представители городского стачкома.

Первый раз строители «Гродножилстроя» вышли к главному зданию предприятия на улице Суворова 13 августа. Требованиями людей было остановить насилие в отношении мирных граждан, а также честные выборы. Также тогда поднимались вопросы и оплаты труда. После этого строители на многих объектах прекратили работу. Потом проходили встречи с руководством, но рабочие решили не отступать. Сейчас они собираются все оформить правильно, а еще говорят, что бастующим не хватает поддержки горожан.
015.by
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