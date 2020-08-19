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Лидер стачкома Беларуськалия предложил объявить голодовку

Лидер стачкома Беларуськалия Андрей Бокун предложил собравшимся на площади в Солигорске рабочим калийного комбината объявить голодовку, так как число бастующих не доходит до юридически необходимого кворума.

"При сниженной численности бастующих мы выходим за рамки забастовки, у нас пропадает кворум. Это связано с беспрецедентным давлением нанимателя на бастующих", - заявил Бокун.

По его словам, "сегодня наша забастовка действительна, но мы отдаем себе отчет, что завтра она может такой не являться". "Чтобы защитить наши права у нас не остается другого выбора или я его не вижу - поэтому я предлагаю объявить голодовку", - сказал лидер стачкома.

Собравшиеся решили вынести вопрос о голодовке на голосование всех шахтеров, которые примкнули к забастовке.

После этого в работе стачкома объявлен перерыв.
Интерфакс
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