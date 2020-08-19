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Эксперты Forbes назвали реформы, которые нужны Беларуси

Журнал Forbes попытался спрогнозировать, как Беларусь будет выходить из текущего кризиса.

Свою версию представили председатель совета директоров Arbat Capital Алексей Голубович и управляющий директор компании Александр Орлов.

По оценкам экспертов, сколько бы еще администрация Лукашенко ни руководила страной, прежняя экономическая модель работать больше не будет. Рост зависимости от российских дотаций и транзита или снижение этой зависимости одновременно с усилением роли государства в экономике и даже с евроинтеграцией (в случае прихода к власти «независимого кандидата», даже вполне лояльного России) — оба сценария предполагают большие экономические реформы.

Степень «рыночности» реформ будет определяться не только политическим сценарием развития. Большое значение имеет ухудшение макроэкономической ситуации в странах — торговых партнерах Беларуси, а также слишком затянувшееся нежелание правительства Лукашенко учитывать интересы бизнеса, как своего, так и иностранного.

В случае если Беларусь не попадет под новые экономические санкции и Лукашенко отодвинут от «командного» управления экономикой, то стране в первую очередь будет необходимо:

договорится с Россией о рыночных условиях торговли в целом, по защите прав предпринимателей, занимающихся транзитом от периодических «конфискаций» или намеренных остановок транспортных потоков;

дать возможность любым белорусским компаниям покупать энергоносители и услуги по их транспортировке на специализированных «аукционах», участвовать в которых смогут в том числе юрлица, зарегистрированные в России, включая «дочки» белорусских государственных или частных компаний;

отказаться от фактических и тайных преференций для китайских поставщиков, пытавшихся сделать Беларусь одним из плацдармов для расширения экспорта в ЕС;

существенно сократить поставки в РФ импортных товаров под видом «белорусских устриц», то есть сократить ту гигантскую (оцениваемую более чем в 10% от всего экспорта) контрабанду «санкционных» и прочих товаров, благодаря которой уже 5 лет кормятся лояльные власти силовики,

провести необходимые для вступления в ВТО изменения в законодательстве.
Officelife.media
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