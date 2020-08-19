Об этом рассказала «Салідарнасці» председатель организации Первого рудоуправления Независимого профсоюза горняков Ирина Зыль.





Профсоюзный лидер напомнила, что 17 августа были созданы стачкомы рудоуправлений, которые выдвинули свои кандидатуры в общий стачком ОАО «Беларуськалий».





По словам Ирины Зыль, около 5000 работников подписали протокол об объявлении бессрочной остановки предприятия.





– По состоянию на 17.00 практически стоят все рудоуправления. На обогатительных фабриках проводятся некоторые работы, потому что нужно выгрузить склады готовой продукции – иначе залежится, и потом камнем не сдвинешь.





Лидер Независимого профсоюз горняков забастовочный комитет разрешает выполнять работы, которые необходимы для жизнедеятельности людей и поддержания производства.





– Фабрики все не останавливаются, потому что идет подработка лав – чтобы остановка производства была безопасной.





Ирина Зыль отмечает, что администрация «Беларуськалия» оказывает очень большое давление на работников.





– Руководство говорит, что не поставит прогулы людям, которые со вчерашнего дня подписали протокол о забастовке и уже не были на работе.





Тем, кто с завтрашнего дня не выйдет, грозят выставить прогулы, обещают премии-доплаты. Многие люди колеблются, начинается разброд. Мы понимаем, что это нормально для забастовки. Так было в 1991-м, у нас есть опыт. Завтра (19 августа – прим. «С») мы выходим к 9.00 на площадь в Солигорске, будем решать вопросы.





Сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун обратился к работникам предприятия не выходить на работу 19 августа. Он просит не оставаться в стороне желающих примкнуть к забастовке.





Стачком «Беларуськалия»: «Если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги нам уже не будут нужны»





Также стачечный комитет «Беларуськалия» призывает бастующих и сочувствующих не подписывать заявлений об отказе от участия в забастовке и переводе на 2/3 тарифа.





«Сейчас представители Белхимпрофсоюза ходят по нарядным и пытаются убедить бастующих и сочувствующих, что наш протест не законен, а начальство подсовывает заявление об отказе от участия в забастовке и переводе на 2/3 тарифа (оклада). Ничего ни в коем случае не подписывайте!





Да, данное трудовое законодательство запрещает забастовку с политическими требованиями. Но факт в том, чт законы сегодня действуют только в отношении мирных протестующих, но не карателей.





...Задайте себе простой вопрос: законно ли жестоко избивать людей за другую точку зрения, законно ли пытать, унижать и насиловать их резиновыми дубинами?





Нас и наших детей хватали средь бела дня мрази в балаклавах из микроавтобусов и издевались в отделениях милиции, ИВС и тюрьмах. Они посягнули на святое – на детей. Все видели сотни ужасающих видео. Неужели этого не достаточно?





Руководство предприятия пытается нас разделить и задавить по одному, пугает невыплатой аванса, зарплаты, премии ко Дню шахтёра и остановкой Коллективного договора. Не бойтесь и не верьте их пустым обещаниям!





Деньги – последнее, о чём сейчас стоит думать. Ведь если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги нам уже не будут нужны. Свобода бесценна.





На данный момент огромное количество организаций, фондов, гражданских инициатив и небезразличных людей готовы оказать нам помощь, в том числе и материальную. Поэтому не теряйте боевой дух и идите до конца!»