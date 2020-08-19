Как отмечается в сообщении Moody's, отток средств является отрицательным фактором для кредитования, поскольку он ослабляет ликвидность и базу фондирования банков. Депозиты клиентов являются доминирующим источником финансирования банков, на них приходится 75% обязательств белорусской банковской системы по состоянию на 1 июля (причем депозиты в иностранной валюте, в основном в долларах США, составляли 58% от общего объема депозитов). Однако большие подушки ликвидности белорусских банков обеспечивают надежную защиту от изъятия депозитов, отмечает агентство.





По четырем белорусским банкам, рейтингуемым Moody's, ликвидные активы превышают 40% совокупных депозитов их клиентов. Однако несоответствие валют и сроков погашения обязательств создает риски, поскольку ликвидные активы в иностранной валюте покрывали лишь около 60% краткосрочных обязательств банков в иностранной валюте на конец 2019 года. В свою очередь Нацбанк имеет не очень большие возможности для поддержки банковской системы валютной ликвидностью в силу относительно скромных валютных резервов, считает агентство.





Среди крупнейших банков Беларуси государственный Белинвестбанк ("B3", "стабильный", "caa1") имеет самую большую подушку ликвидности по отношению к депозитам клиентов, а также самую низкую долю валютных депозитов. Сочетание этих факторов усиливает его устойчивость к оттоку депозитов. В то время как государственные Беларусбанк ("B3", "стабильный", "b3") и Белагропромбанк ("B3", "стабильный", "caa1") имеют меньшие подушки ликвидности, покрывающие 36-37% депозитов клиентов. Однако вероятность их господдержки очень высока, учитывая занимаемую ими долю на рынке. Аналогичным образом, БПС-Сбербанк ("B2", "стабильный", "b3") имеет доступ к поддержке ликвидности от материнской структуры - российского Сбербанка ("Baa3", "стабильный", "ba1"), в случае необходимости.





В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.





Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.





С 13 августа протесты начались на многих белорусских пром едприятиях.