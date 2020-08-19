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ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ. Что происходит у предприятия

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Здесь были работники МТЗ, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди, пишет TUT.BY
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Вчера в телеграм-каналах распространялось сообщение, чтобы неравнодушные люди к 6.30 пришли к проходной МТЗ и поддержали работников предприятия.
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