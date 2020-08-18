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Угрожает? Глава Госконтроля - рабочим "Нафтана": Если мы не одумаемся, полягут десятки тысяч

Выступая перед рабочими "Нафтана", которые потребовали отставки Лукашенко, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, заявил, что в Беларуси могут повториться украинские события.

"Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не одумаемся, здесь будет вторая Украина. Полягут десятки тысяч. И те, кто в Украине начинал эту ситуацию, они лежат. А те, кто платил деньги, нормально живут. Поэтому вам выбирать, вы работайте. Удачи, успехов".

Рабочие "Нафтана" выдвинули ряд требований властям. Главное - отставка Александра Лукашенко.
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