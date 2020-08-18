"Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не одумаемся, здесь будет вторая Украина. Полягут десятки тысяч. И те, кто в Украине начинал эту ситуацию, они лежат. А те, кто платил деньги, нормально живут. Поэтому вам выбирать, вы работайте. Удачи, успехов".





Рабочие "Нафтана" выдвинули ряд требований властям. Главное - отставка Александра Лукашенко.