Угрожает? Глава Госконтроля - рабочим "Нафтана": Если мы не одумаемся, полягут десятки тысяч
Выступая перед рабочими "Нафтана", которые потребовали отставки Лукашенко, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, заявил, что в Беларуси могут повториться украинские события.
"Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не одумаемся, здесь будет вторая Украина. Полягут десятки тысяч. И те, кто в Украине начинал эту ситуацию, они лежат. А те, кто платил деньги, нормально живут. Поэтому вам выбирать, вы работайте. Удачи, успехов".
Рабочие "Нафтана" выдвинули ряд требований властям. Главное - отставка Александра Лукашенко.
18:02 18/08/2020
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