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В Новогрудке умер директор завода. Накануне он и чиновники встречались с рабочими

В Новогрудке сегодня умер директор ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» Виктор Турлюк. Накануне он выходил к рабочим на встречу. Говорят, «попросил всех сотрудников оставаться на своих местах и работать, улыбнулся и ушел». Утром его не стало. Виктору Турлюку было 62 года.

В понедельник в Новогрудке проходил мирный митинг на главной площади. Во встрече принимали участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко и начальник местного РОВД Рустам Вагабов. Потом глава района поехал на встречу с работниками местного завода газовой аппаратуры. Там же была и начальник управления экономики, торговли и услуг райисполкома Ольга Скобля.

— Разговор был пустой на встрече. Чиновники нам рассказывали о достижениях района за последние 1,5 года и о том, что денег у нас не крадут, — рассказывает работница завода.

Директор предприятия Виктор Турлюк просил рабочих не бастовать, так как «большая часть продукции завода идет на экспорт, а зарплата у сотрудников растет».

— Потом попросил всех сотрудников оставаться на своих местах и работать, улыбнулся и ушел.

Наутро стало известно, что директор умер.

 — У него были проблемы с сердцем. В принципе, он хороший мужик. Может, переволновался. Все заводчане очень скорбят, это большая потеря для нас, — говорят рабочие.

Жители Новогрудка рассказывают, что Виктор Иосифович всегда переживал за свое предприятие, поддерживал людей и старался, чтобы завод хорошо работал и развивался.

На предприятии смерть директора подтвердили и рассказали, что вчера, 17 августа, действительно была встреча работников и местной власти.

 — Это был такой небольшой митинг, люди собрались, чтобы высказать свои мнения и поговорить. Сейчас завод работает, как и раньше, — рассказали на предприятии.

Зам Турлюка по идеологии Анатолий Мартинкевич отказался общаться с TUT.BY, сославшись на занятость.

Виктор Турлюк проработал на Новогрудском заводе газовой аппаратуры всю жизнь. Пришел на предприятие в 1979 году на должность экономиста, с 1981-го стал заместителем директора по коммерческой части. С 2008 года возглавлял предприятие.
TUT.by
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