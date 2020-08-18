В понедельник в Новогрудке проходил мирный митинг на главной площади. Во встрече принимали участие председатель Новогрудского райисполкома Сергей Федченко и начальник местного РОВД Рустам Вагабов. Потом глава района поехал на встречу с работниками местного завода газовой аппаратуры. Там же была и начальник управления экономики, торговли и услуг райисполкома Ольга Скобля.





— Разговор был пустой на встрече. Чиновники нам рассказывали о достижениях района за последние 1,5 года и о том, что денег у нас не крадут, — рассказывает работница завода.





Директор предприятия Виктор Турлюк просил рабочих не бастовать, так как «большая часть продукции завода идет на экспорт, а зарплата у сотрудников растет».





— Потом попросил всех сотрудников оставаться на своих местах и работать, улыбнулся и ушел.





Наутро стало известно, что директор умер.





— У него были проблемы с сердцем. В принципе, он хороший мужик. Может, переволновался. Все заводчане очень скорбят, это большая потеря для нас, — говорят рабочие.





Жители Новогрудка рассказывают, что Виктор Иосифович всегда переживал за свое предприятие, поддерживал людей и старался, чтобы завод хорошо работал и развивался.





На предприятии смерть директора подтвердили и рассказали, что вчера, 17 августа, действительно была встреча работников и местной власти.





— Это был такой небольшой митинг, люди собрались, чтобы высказать свои мнения и поговорить. Сейчас завод работает, как и раньше, — рассказали на предприятии.





Зам Турлюка по идеологии Анатолий Мартинкевич отказался общаться с TUT.BY, сославшись на занятость.





Виктор Турлюк проработал на Новогрудском заводе газовой аппаратуры всю жизнь. Пришел на предприятие в 1979 году на должность экономиста, с 1981-го стал заместителем директора по коммерческой части. С 2008 года возглавлял предприятие.



