Работники сахарных заводов вышли на акции солидарности









"На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов — в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку", - информирует портал.





К акции сотрудников сахарного завода в Жабинке также присоединились представители Жабинковского комбикормового завода.