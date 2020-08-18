В стачкомитет Гродно подали заявки представители 20 организаций









"В стачечный комитет г. Гродно поданы заявки от работников (инициативных групп) 20 предприятий и организаций", - говорится в сообщении.





Так в их число вошли ОАО "ГродноАзот", ОАО "Авиакомпания Гродно", ЧУП Автдоктор, ОАО "Белкард", ОАО "Белтапаз", ОАО "Гродножилстрой", ОАО "Гроднопромстрой", ПУ "Гродногаз", ОАО "Радиоволна" и другие.





В свою очередь портал tut.by сообщает, что в облисполкоме проходит встреча губернатора области Владимира Кравцова с директорами крупных предприятий города. Журналистов на нее не пустили. Кроме того, на вечер в центре Гродно планируется митинг.