— За последние дни были освобождены все наши коллеги, задержанные на прошлой неделе в ходе силового подавления мирных протестов. Методы работы белорусской правоприменительной системы и раньше не сильно отличались от методов царской охранки начала прошлого века, но сейчас они превзошли себя.





Все освобожденные сотрудники IBA травмированы: переломы костей, повреждения внутренних органов, гематомы и ссадины. Не говоря уже о нанесенной глубокой психологической травме.





И это не бандиты, не уголовники. Это цвет и надежда Беларуси — высокообразованные и трудолюбивые профессионалы. Они просто хотели быть услышанными!





Я считаю, что те, кто совершал эти зверства: и непосредственные исполнители и те, кто руководил геноцидом своего народа, отдавал противоправные приказы должны понести заслуженное наказание. По закону. Такие действия не могут объясняться политической целесообразностью или особыми обстоятельствами.





Конечно, наша компания окажет помощь всем пострадавшим коллегам. Надеюсь, что они скоро поправятся и снова вернутся в наш коллектив, а пережитый кошмар останется в прошлом.





И главное, нужно сделать всё возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Не должны родители сутками разыскивать своих детей, не зная живы ли они. Не должны граждане свой страны, вышедшие на улицу, возвращаться домой инвалидами, только потому, что хотели быть услышанными или случайно оказались рядом.





Сейчас многие перестали верить, что в Беларуси может быть справедливость. Все больше людей видят своё будущее вне своей страны. Это был бы страшный исход. Но я очень надеюсь, что это не произойдет.





Хочу ещё раз подтвердить, что сотрудники являются нашей основной ценностью и компания сделает всё возможное для обеспечения безопасности и сохранения здоровья исключительного коллектива профессионалов, которые связали свою судьбу с IBA.





12 августа в соцсетях появился документ, в котором сотрудники IBA обращаются к руководству компании с требованием отказаться от работы с госсектором.



