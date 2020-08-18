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Топ-менеджер Минского моторного завода: увольнений нет

Заместитель гендиректора Минского моторного завода Андрей Новик заявил, что предприятие не будет увольнять бастующих сотрудников. ММЗ заинтересован сохранить трудовой коллектив.

«Никаких прогулов и увольнений по статьям не будет. Никакого давления на рабочих нет», — сказал топ-менеджер.

Напомним, 17 августа рабочие Минского моторного завода заявили, что готовятся объявить о забастовке.

«Сейчас подписываем заявление, и будем передавать руководству», — говорил один из рабочих предприятия в стриме «Радио Свобода».

Он отметил, что у рабочих предприятия такие же требования как у других заводов: провести новые выборы, прекратить насилие в отношении протестующих.

Рабочие ММЗ высказывали опасение, что их могут уволить, тем не менее они намерены показать как много тех, кто не согласен с текущей ситуацией в стране.
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