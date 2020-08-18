Нацбанк снова спасает рубль от девальвации. Но надолго ли хватит ЗВР?





Средневзвешенный курс евро увеличился на 0,1% и достиг 14 августа 2,9004 рубля за евро, а аналогичный курс российского рубля вырос на 1% — до 3,3585 белорусского рубля за 100 российских.





Итоги недели 10-14 августа на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль девальвировался ко всем конкурентам:





доллар подорожал на 0,0082 BYN (+0,33%);

евро вырос на 0,0033 BYN (+0,11%);

стоимость сотни российских рублей поднялась в цене сильнее других — 0,0336 BYN (+1,01%);

корзина валют подорожала на 0,61%.





Значительное укрепление российского рубля объясняется ростом его курса против доллара и евро на Московской бирже. Это было вызвано, главным образом, сокращением спроса на валюту со стороны зарубежных акционеров российских компаний, конвертировавший в нее полученные дивиденды за 2019 год.





Кроме того, российский рубль получил поддержку от роста цен на нефть на мировом рынке.





Курс евро на БВФБ в начале неделе значительно отставал от курса доллара в связи с ослабление европейской валюты по отношению к американской на рынке форекс, что объяснялось коррекцией в связи с продажами евро валютными спекулянтами.





Затем евро почти компенсировал потери. Этому способствовало, в частности, отказ США от введения дополнительных пошлин на ряд европейских товаров (на 7,5 млрд. долларов) в связи с конфликтом из-за субсидий Airbus SE. В итоге 14 августа курс евро на рынке форекс снова превысил уровень 1,18 доллара за евро.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла всего на 0,6%, хотя среднедневной объем торгов иностранными валютами поднялся до 155,3 млн. рублей (со 148,7 млн. рублей на предыдущей неделе). Но рекорд, достигнутый в марте, устоял.





Значительный спрос на валюту объяснялся, по-видимому, ухудшением политической ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, якобы победил Лукашенко, но белорусы не доверяют данным ЦИК.





В связи с этим по всей стране проходят акции протеста, которые как раз на минувшей недели с невероятной жестокостью власти пытались подавить. Но запугать белорусов не получилось.





Политический кризис в стране способствует сохранению высокого спроса на валюту со стороны населения.





Правление Национального банка РБ 12 августа оставило ставку рефинансирования без изменения на уровне 7,75% годовых, а председатель правления Павел Каллаур заявил, что в стране выросли девальвационные ожидания, но это, по мнению Нацбанка, является временным явлением.





В связи с этим можно ожидать, что Нацбанк будет и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции в целях предотвращения девальвации рубля, то есть курс доллара на бирже в ближайшие дни может вырасти, но ненамного.