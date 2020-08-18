Нацбанк снова спасает рубль от девальвации. Но надолго ли хватит ЗВР?
После завершения президентских выборов спрос на иностранную валюту на БВФБ резко вырос, но Нацбанк на минусшей неделе проводил валютные интервенции, и курс доллара за неделю поднялся всего на 0,3% — до 2,4564 рубля.
Средневзвешенный курс евро увеличился на 0,1% и достиг 14 августа 2,9004 рубля за евро, а аналогичный курс российского рубля вырос на 1% — до 3,3585 белорусского рубля за 100 российских.
Итоги недели 10-14 августа на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль девальвировался ко всем конкурентам:
доллар подорожал на 0,0082 BYN (+0,33%);
евро вырос на 0,0033 BYN (+0,11%);
стоимость сотни российских рублей поднялась в цене сильнее других — 0,0336 BYN (+1,01%);
корзина валют подорожала на 0,61%.
Значительное укрепление российского рубля объясняется ростом его курса против доллара и евро на Московской бирже. Это было вызвано, главным образом, сокращением спроса на валюту со стороны зарубежных акционеров российских компаний, конвертировавший в нее полученные дивиденды за 2019 год.
Кроме того, российский рубль получил поддержку от роста цен на нефть на мировом рынке.
Курс евро на БВФБ в начале неделе значительно отставал от курса доллара в связи с ослабление европейской валюты по отношению к американской на рынке форекс, что объяснялось коррекцией в связи с продажами евро валютными спекулянтами.
Затем евро почти компенсировал потери. Этому способствовало, в частности, отказ США от введения дополнительных пошлин на ряд европейских товаров (на 7,5 млрд. долларов) в связи с конфликтом из-за субсидий Airbus SE. В итоге 14 августа курс евро на рынке форекс снова превысил уровень 1,18 доллара за евро.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла всего на 0,6%, хотя среднедневной объем торгов иностранными валютами поднялся до 155,3 млн. рублей (со 148,7 млн. рублей на предыдущей неделе). Но рекорд, достигнутый в марте, устоял.
Значительный спрос на валюту объяснялся, по-видимому, ухудшением политической ситуации в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, якобы победил Лукашенко, но белорусы не доверяют данным ЦИК.
В связи с этим по всей стране проходят акции протеста, которые как раз на минувшей недели с невероятной жестокостью власти пытались подавить. Но запугать белорусов не получилось.
Политический кризис в стране способствует сохранению высокого спроса на валюту со стороны населения.
Правление Национального банка РБ 12 августа оставило ставку рефинансирования без изменения на уровне 7,75% годовых, а председатель правления Павел Каллаур заявил, что в стране выросли девальвационные ожидания, но это, по мнению Нацбанка, является временным явлением.
В связи с этим можно ожидать, что Нацбанк будет и в дальнейшем осуществлять валютные интервенции в целях предотвращения девальвации рубля, то есть курс доллара на бирже в ближайшие дни может вырасти, но ненамного.
Источник: select.by
14:22 18/08/2020
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