Myfin.by решил взглянуть на это процесс глазами людей не из политизированного Минска, а самого крупного не областного города Беларуси – Бобруйска.





Здесь из крупных предприятий о возможной забастовке 15 августа заявлялияли работники «Белшины». Наши герои отказались упоминать места их работы, однако согласились высказаться о наболевшем.





Василий, водитель, 57 лет

– У нас на заводе уже все переругались. Кому-то вообще ничего не нравится: «Зарплаты нет, работы нормальной нет», «Пишут про средний заработок, а его тут никогда не было». «Уже доплачивают до минимума (375 руб.)»





Я говорю: «А откуда что возьмется, посмотрите, сколько машин было раньше и сколько теперь? Сколько рейсов? Все старое, ломаное, заказов нет! Колхозу помогаем, а сами хуже колхоза. Что в советское время поставили, на том и работаем».





– Что уже бояться? От голода под забором помирать лучше!? Я сколько лет дальнобойщиком ездил, такого как у нас нигде нет! Все другие страны развиваются, кто нашу продукцию купит через десять лет? Кому она нужна!?





Алина, специалист на госпредприятии, 29 лет

– Я хочу, чтобы все было как раньше, в политику не лезу. Чего они добьются своими забастовками? Я за спокойствие. Некоторые со мной уже говорить не хотят, в бухгалтерию не хожу.





Да, у нас зарплата маленькая, платят частями. А если стоять, вообще ничего не будет! А что у нас другое есть!? Я не знаю, откуда что берется, но раньше работали и зарплату получали!





– Если нам денег не дадут, мы станем. Кто нам зарплату платить будет? Зачем все разваливать!?





Сцена на отгрузке

Пункт въезда-выезда одного из предприятий. Женщина чуть старше средних лет очень громко ругает молодого человека, по виду – практиканта или специалиста на распределении.





Женщина критикует прическу «студента», переходит к армейской службе: «Кто нас защищать будет!!!?». Потом говорит про белые шарики: «Что эти девчонки хотят? Они жизни не видели».





К возможным забастовкам женщина относится агрессивно, переспрашивать не решаемся. Повторять сказанное о «нарушителях спокойствия» теми же выражениями не позволяет закон о СМИ.





Коридор административного здания

Еще одно госпредприятие. На интервью соглашаться никто не хочет.





Молодой человек предлагает присоединиться к общему движению: «Белшина бастует. Давайте напишем свои требования. Повесим на входе».





Женщина, заместитель директора, в ответ издает неопределенный звук. Потом отвечает: «Ну давай, повесь». Тон сомнений не оставляет, попытка выступления обрывается сразу же.





В коридоре еще несколько конторских работников. Никто ничего не говорит. Некоторые ехидно улыбаются в спину руководству.





На следующий день заявления о забастовке вывешено не было. Однако предприятие и так работает меньше чем в четверть мощности. По состоянию на 8.00 16 августа делегация на митинг в поддержку действующей власти не выехала, не собралось желающих.