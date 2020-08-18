Александр Ярошук заявил о создании Национального стачкома





Он считает необходимым создать Национальный стачком в ближайшие два-три дня и начать от его имени прямой диалог с официальными органами по поводу транзита власти в стране.





"Ситуация находится в критической точке, властные структуры парализованы и не могут принимать решений, президент Лукашенко ни под каким предлогом не хочет признавать, что народ окончательно и бесповоротно отказал ему в доверии и требует немедленного ухода. В свою очередь, избранный президент Светлана Тихановская, заявившая вчера о своей готовности стать Национальным лидером, не может ни сама, ни формируемый ею Координационный совет, начать диалог о транзите власти. Возникла чрезвычайно опасная для страны ситуация двоевластия. Её надо как можно быстрее разрешить и сделать шаг по выходу из острого политического кризиса", — пишет Ярошук.





По его словам независимые парфсоюзы уже создали стачкомы на всех рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий", где действует независимый профсоюз горняков (НПГ).





"В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ". То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет. Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК", — объясняет Ярошук.