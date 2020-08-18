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Александр Ярошук заявил о создании Национального стачкома

В Беларуси началось создание Национального стачкома. Об этом заявил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.


Он считает необходимым создать Национальный стачком в ближайшие два-три дня и начать от его имени прямой диалог с официальными органами по поводу транзита власти в стране. 

"Ситуация находится в критической  точке, властные структуры парализованы и не могут принимать решений, президент Лукашенко ни под каким предлогом не хочет признавать, что народ окончательно и бесповоротно отказал ему в доверии и требует немедленного ухода. В свою очередь, избранный президент Светлана Тихановская, заявившая вчера о своей готовности стать Национальным лидером, не может ни сама, ни формируемый ею Координационный совет, начать диалог о транзите власти. Возникла чрезвычайно опасная для страны ситуация двоевластия. Её надо как можно быстрее разрешить и сделать шаг по выходу из острого политического кризиса", — пишет Ярошук. 

По его словам независимые парфсоюзы уже создали стачкомы на всех рудоуправлениях ОАО "Беларуськалий", где действует независимый профсоюз горняков (НПГ). 

"В ближайшее время с активным участием независимых профсоюзов это сделают рабочие ОАО "Гродно Азот", ОАО "Нафтан" и завод "Полимир", ОАО "Мозырский НПЗ". То же самое вам надо безотлагательно сделать на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше, БелАЗе, Белшине и на всех других предприятиях страны и тотчас делегировать своих представителей в Национальный стачечный комитет. Можно эту работу вести параллельно и, не дожидаясь создания стачкома, делегировать своего представителя в НСК", — объясняет Ярошук.
Еврорадио
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