Эти вопросы Мyfin.by задали Екатерине Борнуковой, академическому директору Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).





– На минувшей неделе белорусские евробонды, а также гособлигации Минфина на Московской бирже стали резко падать. Сегодня (17 августа) их падение ускорилось, достигнув нового исторического рекорда 96,16% от номинала.





Хотя еще полтора месяца назад за ними «выстраивались очереди» на бирже. Сначала инвесторы (особенно западные, где падение было сильней) распродавали белорусские облигации на фоне новостей о возможном введении санкций, затем неутихающие акции протеста добавили угля в печку.





Естественно, это падение в среднесрочной перспективе сильно затруднит очередной выход на рынок заимствований. Будь то российский рынок облигаций, или любой другой: мы сможем выходить, занимая только под более высокие проценты.





Что же это означает для Беларуси?

– Учитывая то, что в последнее время доступ к другим источникам финансирования – таким как российские кредиты или кредиты международных финансовых организаций – был недоступен, а кредиты международных структур вряд ли будут доступны в ближайшее время, учитывая последние события, можно с уверенностью сказать одно: обслуживание внешнего долга будет гораздо дороже.





Если вместо 6-7% по еврооблигациям нам надо будет платить 9-10%, то следует понимать, что таких темпов роста экономики страны давно не было и вряд ли можно рассчитывать, что мы на них выйдем в обозримом будущем.





Вряд ли можно рассчитывать на то, что такой уровень долга будет устойчивым, что власти смогут его выплачивать по таким высоким процентам.





Потому что уже сегодня обслуживание долга нам обходится достаточно дорого – порядка 5% ВВП в год. И если ставки будут расти, то для нашего бюджета, уже испытывающего в связи с этим серьезную нагрузку, давление станет еще более мощным, и придется искать резервы, резко сокращая другие статьи.





Как обслуживать внешний долг? Где брать деньги?

– На очень близкую перспективу вопрос решен – есть накопления в резервах, есть накопления Минфина за прошлые годы. Этих денег хватит на ближайшее время, но насколько – во многом зависит от настроений в том числе и на внутреннем валютном рынке страны.





Ведь из золотовалютных резервов в марте «взяли» почти миллиард долларов. Что будет по итогам августа – непонятно.





Следовательно, если никаких серьезных потрясений не будет, на ближайшее время деньги, чтобы отдать долги, есть. Где брать их в дальнейшем – это очень сложный вопрос. И он стоял перед властью давно.





У нас есть только два потенциальных источника заимствований – Россия и Китай. Насколько они будут сговорчивы, и каковым будет их желание предоставить нам суверенные кредиты (и под какую ставку) – это большой вопрос.





Что в итоге

Не «схлопнется» ли экономика из-за протестов?





– Экономика никогда не схлопывается. Понятно, что и без всяких забастовок послевыборная неделя резко отразилась на производительности людей. К тому же все долгосрочные проекты замораживаются – из-за неопределенности. Все это отразится негативно, но надо понимать, что экономика в целом – это очень гибкая система, она самовосстанавливающаяся.





Без краткосрочных потерь, понятное дело, не обойдется, но какой-то трагедии ожидать не стоит.





Другое дело – долгосрочное влияние. О нем весьма сложно говорить, потому что пока непонятно, как события будут развиваться даже в ближайшие дни.