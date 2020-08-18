Мозырский НПЗ с 20 августа будет частично бастовать
Управление Мозырского НПЗ (цех № 16) письменно заявило о планах проведения забастовок ежедневно с 12:00 до 15:00 начиная с 20 августа в течение неопределенного срока, сообщает ценовое агентство Argus.
Участники рынка нефтепродуктов, получившие уведомление о забастовках, опасаются, что это может привести к снижению объемов производства.
«Пока ситуация в Беларуси не повлияла на объемы поставок нефти из России в страну, транзит по трубопроводу „Дружба“ также продолжается в нормальном режиме», — сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Отгрузки нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по системе «Транснефти» в текущем месяце ожидаются на запланированном ранее уровне: на Мозырский НПЗ будет поставлено 844 тыс. тонн, а на Новополоцкий — 295 тыс. тонн.
По данным трейдеров, бензин, дизельное топливо, битум, а также сжиженный углеводородный газ (СУГ) отгружались с белорусских заводов по состоянию на 14 августа по плану.
08:39 18/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение