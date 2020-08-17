Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" работает в штатном режиме. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".





По данным пресс-службы, в понедельник с коллективом "Нафтана" встретились уполномоченный представитель президента Беларуси в Витебской области, бывший зампред КГБ, а ныне председатель Комитета государстенного контроля Иван Тертель и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.





"Нафтан" потребовал:





1. Отставки Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в свзи с утратой доверия





2. Отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной





3. Освобождение всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании





4. Прекращения насилия и преследования силовыми структурами мирных граждан





5. Расследование всех случаев насилия над мирными протестующими и не протестующими тоже (потому что были и такие) и привлечения к ответственности виновных.





"А еще нам нужно устранить причину - поэтому мы требуем проведения новых честных и прозрачных выборов, - зачитала проект резолюции начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова и собравшиеся дружно ее подержали.





Помимо этого "Нафтан" потребовал отставки главы Белорусской федерации профсоюзов Михаила Орды, который на этих выборах руководил предвыборным штабом Александра Лукашенко. Но, по закону, профсоюзам заниматься политической деятельностью запрещено. То есть нефтяники считают, что Орда нарушил закон.





Уже сегодня нефтяники понесли заявления о выходе из официального профсоюза. С завтрашнего дня это явление на "Нафтане" будет массовым, если требования заводчан не будут выполнены.





Нефтяники также потребовали, чтобы охрана правопорядка в городе осуществлялась только силами местных правоохранительных органов, "потому что они должны смотреть нам в глаза, возвращаясь домой; потому что они олжны объяснить сыну, матери брату , что они делали на работе и им не должно быть стыдно за то, что они делали на работе".





Еще часть требований касалась только "Нафтана".





Резолюция должна быть опубликована во всех СМИ Полоцка и Новополоцка.





Напомним, что "Нафтан" - одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси.

Смотрите, как это было.