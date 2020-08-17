+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Что будут с курсами валют во второй половине августа?

Прогноз по валютам: на сколько может подорожать доллар?

Что будут с курсами валют во второй половине августа?
В конце минувшей недели, в пятницу 14 августа, белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Что будут с курсами валют во второй половине августа? Об этом рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by.

– На внешних рынках за прошедшую неделю соотношение евро и доллара изменилось не сильно, курс пары евро/доллар снизился с 1,1830 до 1,1810, или на 0,2%.
Более заметной была тенденция по укреплению российского рубля. Доллар подешевел с 73,6 российского рубля до 73,1, или на 0,7%.

Евро снизился с 87,1 до 86,4 российского рубля, или на 0,9%.

К белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты.

Доллар вырос на 0,33%, евро подорожал на 0,11%, российский рубль вырос на 1,01%.

Что это значит?

В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,63%. Это четвертая неделя подряд, как белорусский рубль снижается к корзине. Кстати говоря, в пятницу, курс евро обновил очередной исторический максимум.

На начавшейся неделе

евро сильно не изменится и останется вблизи 2,90 белорусского рубля;
доллар незначительно подорожает - до 2,46 белорусского рубля;
а российский рубль может вырасти более заметно - до 3,39 белорусского рубля за 100 российских.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
myfin.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Вам, председатели исполкомов и директора заводов
Лев Марголин
КАК ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ?
Людмила Мирзаянова
КАК ОНИ РАССЛАБЛЯЮТСЯ?
Владимир Подгол
Генерал Караев на телеэкране и на коленях
Никита Ванин
Шок
Александр Волчанин
ОМОН И ДИАЛОГ НЕСОВМЕСТИМЫ. ОМОН УХОДИ.
Тацяна Грачанікава
ХУЖЕ ГЕСТАПО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]