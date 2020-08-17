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Минский моторный завод присоединился к забастовке

В эти минуты каждый присоединившийся к забастовке подписывает заявление и выходит за проходную.


Перед проходной их приветствуют рабочие МТЗ и других предприятий, которые также заявили о забастовке. 

Бастовать решили не только рабочие, но и инженеры. 

Рабочие пересказывают друг другу дикую ситуацию на МЗКТ, где сегодня был Лукашенко. Там рабочих заперли в цехах и поставили ОМОН - только чтобы люди не вышли. 

С приключениями выходили бастовать и работники МАЗа. Снчала их долго удерживали обещаниями, что к ним выйдет Лукашенко, но когда стало понятно, что никто ни к кому не приедет, представители МАЗ присоединились к тем, кто решил бастовать. 
"Белорусский партизан"
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