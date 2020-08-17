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Жесткое выступление бастующего работника «Гродножилстроя»: У нас одно требование — убрать Лукашенко

Рабочие настроены решительно.

«Гродножилстрой» — одно из первых предприятий, которое присоединилось к Общенациональной забастовке. Telegram-канал «Радыё Свабода» публикует видео выступления рабочего Генриха Станиславовича, который назвал единственное требование коллектива предприятия — убрать лживое правительство и Лукашенко.


Гродножилстрой from Charter Vimeo on Vimeo.
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