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Ой ли? Предприятия концерна "Белнефтехим" работают в штатном режиме - пресс-служба концерна

"Все предприятия концерна работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.




Между тем, белорусские СМИ сообщают, что на ряде предприятий концерна в понедельник проходили "акции солидарности" (пока без забастовок).  Так, по данным портала tut.by, они имели место на ОАО "Нафтан", его подразделении "Полимир" в Новополоцке, на ОАО "Гродно Азот".

Ранее сообщалось о встречах работников ОАО "Нафтан" с руководством предприятия.

Концерн объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций.

Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует Беларуськалий, рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.
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