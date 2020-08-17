











Между тем, белорусские СМИ сообщают, что на ряде предприятий концерна в понедельник проходили "акции солидарности" (пока без забастовок). Так, по данным портала tut.by, они имели место на ОАО "Нафтан", его подразделении "Полимир" в Новополоцке, на ОАО "Гродно Азот".





Ранее сообщалось о встречах работников ОАО "Нафтан" с руководством предприятия.





Концерн объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций.





Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует Беларуськалий, рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.







