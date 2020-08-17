Об этом в комментарии «Белорусскому партизану» заявил бывший глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков.





– Работники предприятий по всей стране массово выражают недовольство политической ситуацией и угрожают забастовкой, если не будут проведены новые выборы. Как вы считаете, сколько предприятий должно быть вовлечено в забастовку, чтобы она повлияла на позицию властей?





– Думаю, что все предприятия должны быть вовлечены. Встать должно все – прежде всего, промышленность и транспорт. Все должно остановится.

Если же на забастовку уйдет только часть предприятий, то агония действующей власти будет длится дольше. А насколько дольше – трудно сказать, есть множество факторов, в том числе позиция европейских стран.





– Каким образом забастовки на предприятиях повлияют на позицию властей? В правительстве увидят, что нет поступлений в бюджет, и испугаются? Или как?





– Нет, дело не в экономике. Забастовка на предприятиях – это очень весомый и наглядный аргумент, что народ жить как прежде не хочет. Если они и этого не поймут, тогда стоит ждать развития событий по украинском образцу. Люди начнут бросать чиновников в мусорные баки. Надеюсь, это наверху никому не нужно.









– Как думаете, действительно ли дойдет до массовых забастовок по стране?





– Скажу так: в конечном счете это выбор народа. Если народу все равно, продолжать жить при диктатуре или нет, продолжать ли жить при перманентном экономическом коллапсе – значит, все это продолжится.





Но я вижу, что сегодня внуки пытаются исправить ошибку своих бабушек, дедушек и родителей, которые 26 лет назад избрали президентом Лукашенко. Если внуки не проявят упорство, если их не поддержат родители, то теперешнее мракобесие будет еще продолжатся неизвестно сколько.



