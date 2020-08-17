О присоединении предприятий к забастовке сообщил TUT.BY





"Беларуськалий"





Обращение работников «Беларуськалия» опубликовано в группе «САЛIГОРСК.org» во "ВКонтакте".





— Мы, трудовой коллектив ОАО «Беларуськалий», благодарим всех небезразличных людей, пришедших вчера (14 августа. — Прим. ред.) на встречу к главному зданию общества, — говорится в обращении. — Своим приходом мы показали, что мы один народ, которому небезразлична судьба нашего города, предприятий и страны под названием Беларусь. К сожалению, мы не получили ни одного вразумительного ответа на заданные вопросы. Тем самым мы увидели нежелание главы предприятия и сенатора Ивана Головатого хотя бы малейшим образом выйти из сложившейся ситуации. Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению. Это немыслимо, что наша многострадальная страна была превращена в концлагерь, где невинных граждан и их детей кидают в тюрьмы и жестоко пытают. Мы не желаем кормить карателей, избивающих нас за наши же налоги.





Авторы обращения объявляют, что присоединятся к общенациональной забастовке с 8.00 утра 17 августа 2020 года.





— Она будет заключаться в остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ на вспомогательных цехах. Это будет происходить до полного и безоговорочного выполнения наших требований.





Требования у коллектива «Беларуськалия» следующие: освобождение всех политических заключенных и участников мирных акций; незамедлительная отставка Александра Лукашенко; проведение честных и прозрачных выборов с открытым подсчетом голосов и при участии международных организаций и независимых наблюдателей; проведение открытого независимого расследования фактов применения непропорциональной силы, издевательств и пыток в отношении мирных граждан со стороны силовиков; отмена контрактной системы как инструмента давления на рабочих.





«Нафтан»





С открытым обращением также выступили работники «Нафтана» (оно опубликовано в телеграм-канале «Внимание, ОАО «Нафтан»).





— Мы солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор. Избирательная кампания по выборам президента, прошедшая в Республике Беларусь в 2020 г., была проведена с многочисленными нарушениями и провокациями со стороны власти: аресты кандидатов, ограничение присутствия на участках независимых наблюдателей, непрозрачный подсчет голосов, фальсификации, запугивание членов участков избирательных комиссий. Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны.





Авторы обращения подчеркивают, что после избирательной кампании не согласные с результатами выборов мирные протестующие подверглись насилию со стороны сотрудников силовых структур.





— Считаем это недопустимым для современного демократического общества. Ответственность за насилие над мирными гражданами полностью лежит на сотрудниках силовых структур и на руководстве страны. Народ Беларуси — свободный народ, мы имеем право на выражение своей гражданской позиции мирными способами. Права и свободы граждан Республики Беларусь, которыми мы являемся, находятся в опасности из-за неразумной политики руководства нашей страны, нарушения конституционных прав граждан и фальсификации выборов президента Республики Беларусь 2020, — говорится в обращении.





Работники «Нафтана» требуют отставки Александра Лукашенко с поста президента; отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной; освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней; прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан; расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечение к ответственности виновных; проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.





— В случае невыполнения требования пп. 1 в 14-дневный срок мы, работники ОАО «Нафтан», согласно ч. 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, хотим воспользоваться своим правом на забастовку для выражения обеспокоенности и защиты наших социальных и политических интересов. Мы не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка. Только мирное и свободное волеизъявление работников. Забастовка состоится на территории центральной проходной ОАО «Нафтан»: ежедневно, в период с 12.00 до 15.00 до неопределенного срока. В случае невыполнения наших требований в полном объеме мы будем вынуждены остановить технологический процесс на работающих цехах и производствах для обеспечения безопасности, — говорится в обращении.