— Вчера посмотрел Навального, и он сказал очень правильную вещь. Во многом прекращению огня поспособствовали забастовки на крупных заводах. Так вот, люди подставляются, непонятно, чем они будут кормить семью.





Я решил, что буду перечислять 50% от своей зарплаты в фонд поддержки протестующих. Моя компания готова начать эти перечисления прямо сейчас, не дожидаясь дня зарплаты.





Я — тимлид в очень хорошей компании и половины зарплаты мне хватит на жизнь. Это совсем малое, что я могу сделать для нашей свободы!





Хочу стартовать инициативу среди айтишников. Друзья, поддержим наших братьев рабочих! Нам это будет несложно, а ребята без хлеба и крова не останутся.





Фонд поддержки протестующих создан при участии сооснователей кампаний BY_help кампании BYCOVID19 белорусской диаспоры и бизнес-кругов. На данный момент в фонд перечислено почти 300 тысяч долларов.