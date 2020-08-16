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Разработчик будет перечислять 50% зарплаты на помощь бастующим работникам

Разработчик Spiral Scout Алексей Новиков перечислит половину своей зарплаты протестующим работникам предприятий. Об этом он написал в Linkedin.

— Вчера посмотрел Навального, и он сказал очень правильную вещь. Во многом прекращению огня поспособствовали забастовки на крупных заводах. Так вот, люди подставляются, непонятно, чем они будут кормить семью.

Я решил, что буду перечислять 50% от своей зарплаты в фонд поддержки протестующих. Моя компания готова начать эти перечисления прямо сейчас, не дожидаясь дня зарплаты.

Я — тимлид в очень хорошей компании и половины зарплаты мне хватит на жизнь. Это совсем малое, что я могу сделать для нашей свободы!

Хочу стартовать инициативу среди айтишников. Друзья, поддержим наших братьев рабочих! Нам это будет несложно, а ребята без хлеба и крова не останутся.

Фонд поддержки протестующих создан при участии сооснователей кампаний BY_help кампании BYCOVID19  белорусской диаспоры и бизнес-кругов. На данный момент в фонд перечислено почти 300 тысяч долларов. 
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