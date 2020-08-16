Применив насилие после выборов, власти больно ударили по экономике
О драматичных событиях в Минске стали активно писать мировые СМИ, белорусской темой занялись первые лица стран Евросоюза. Зарубежные аналитики, которые присваивают Беларуси суверенные рейтинги, предполагают, что насильственный разгон акций протеста может иметь печальные последствия для ее экономики и финансов.
Политические и экономические риски
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings посвятило специальный комментарий ситуации в Беларуси. По мнению аналитиков, происходящие в стране события создают ряд «политических, а также экономических рисков и увеличивают вероятность международных санкций», пишут naviny.by.
«Зарегистрированные нарушения избирательного процесса и очевидная жесткая реакция на последовавшие общенациональные протесты могут вызвать длительное противостояние между властями и оппозицией. Данную ситуацию может быть сложно преодолеть, учитывая отсутствие в Беларуси независимых институтов, которые могли бы проводить объективный арбитраж и способствовать эффективному урегулированию конфликта», — считают аналитики рейтингового агентства.
Они обращают внимание на то, что политики стран ЕС могут инициировать новые санкции в отношении Беларуси, способные ослабить ее экономический рост и подорвать доверие инвесторов.
Аналитики S&P Global Ratings подчеркивают, что «из-за растущих перспектив введения в отношении страны международных санкций» может также осложниться ее доступ к международным рынкам капитала для рефинансирования значительных платежей по госдолгу.
Иностранные инвесторы будут обходить страну
Для независимых экспертов очевидно, что у Беларуси с высокой вероятностью могут появиться проблемы не только с заимствованием ресурсов на внешних рынках, но и с привлечением иностранных инвестиций на внутренний рынок.
«Сегодня Беларусь формирует информационную повестку мировых СМИ — подробные публикации с фото- и видеосвидетельствами насилия со стороны властей есть уже на всех основных мировых медиаплощадках. Фактически перечеркнуты десятилетние усилия МИДа по нормализации отношений с Евросоюзом и США», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз», председатель совета Ассоциации компаний коммуникационных консультантов Роман Костицын.
В таких условиях, продолжает он, инвестиционная привлекательность страны находится под колоссальной угрозой, тает на глазах.
«При введении санкций она просто обнулится, останутся только инвесторы, имеющие прямые договоренности с властью, — то есть узаконенная коррупция. Крупные мировые корпорации, скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка Беларуси под давлением общественности. Ляжет и наша главная экономическая надежда — IT-сектор», — предполагает Костицын.
Он обратил внимание на то, что ряд руководителей компаний — резидентов Парка высоких технологий уже жестко потребовали от властей прекратить насилие.
«Еще немного — и все эти компании станут налоговыми резидентами других стран. Начинаются забастовки на крупнейших госпредприятиях. Все это в совокупности означает политический кризис в стране, которая при сохранении статус-кво превратится в страну-изгоя с крайне негативным внешним имиджем и вытекающими из этого экономическими последствиями», — считает Костицын.
Только смена политической модели, убежден эксперт, позволит постепенно восстановить имидж страны и получить международную поддержку, в том числе и через инвестиции.
«С таким уровнем солидарности и национального самосознания, готовности к переменам, как мы сегодня видим, Беларусь может быть очень успешной и самодостаточной в экономическом плане страной», — резюмировал Костицын.
Деловая активность может свернуться
Сохранение нынешней ситуации, когда в стране применяется насилие к мирным демонстрантам, будет иметь негативные последствия для экономики, подчеркивают эксперты.
«Фундаментальная проблема для государства сегодня — доверие общества к нему сильно подорвано из-за массовых задержаний мирных демонстрантов и отключения интернета», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.
В условиях продолжающихся протестов, считает он, растет неопределенность, поскольку непонятно, что будет со страной в будущем.
«Люди не понимают, куда будет двигаться страна. Горизонт планирования очень короткий. В таких условиях инвестиционная активность в широком смысле будет сворачиваться. Частный бизнес будет занят не развитием, а оптимизацией своей деятельности. Говорить об экономическом росте не приходится», — подчеркивает Чубрик.
Экономическая ситуация, считает эксперт, может усугубиться, если западные страны введут в отношении Беларуси санкции.
Стоит напомнить, что для значительных выплат по старым долгам Беларусь вынуждена привлекать новые заимствования. Однако Россия сейчас увязывает выделение кредитов Беларуси с «углублением интеграции», и последний заем наша страна привлекла в июне на Западе, продав европейским и американским инвесторам облигации на 1,25 млрд долларов.
Если Запад введет санкции, занять там деньги не получится, между тем как с Россией также сохраняются сложные экономические отношения, говорит Чубрик.
«После выборов в Беларуси реализовался плохой сценарий с экономической точки зрения. Еще никогда страна не была в такой тяжелой ситуации. Мы могли мягко преодолеть последствия пандемии коронавируса, а сейчас получили ситуацию, когда велика вероятность сворачивания деловой активности», — резюмировал экономист.
12:47 16/08/2020
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