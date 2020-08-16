Применив насилие после выборов, власти больно ударили по экономике





Политические и экономические риски

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings посвятило специальный комментарий ситуации в Беларуси. По мнению аналитиков, происходящие в стране события создают ряд «политических, а также экономических рисков и увеличивают вероятность международных санкций», пишут naviny.by





«Зарегистрированные нарушения избирательного процесса и очевидная жесткая реакция на последовавшие общенациональные протесты могут вызвать длительное противостояние между властями и оппозицией. Данную ситуацию может быть сложно преодолеть, учитывая отсутствие в Беларуси независимых институтов, которые могли бы проводить объективный арбитраж и способствовать эффективному урегулированию конфликта», — считают аналитики рейтингового агентства.





Они обращают внимание на то, что политики стран ЕС могут инициировать новые санкции в отношении Беларуси, способные ослабить ее экономический рост и подорвать доверие инвесторов.





Аналитики S&P Global Ratings подчеркивают, что «из-за растущих перспектив введения в отношении страны международных санкций» может также осложниться ее доступ к международным рынкам капитала для рефинансирования значительных платежей по госдолгу.





Иностранные инвесторы будут обходить страну

Для независимых экспертов очевидно, что у Беларуси с высокой вероятностью могут появиться проблемы не только с заимствованием ресурсов на внешних рынках, но и с привлечением иностранных инвестиций на внутренний рынок.





«Сегодня Беларусь формирует информационную повестку мировых СМИ — подробные публикации с фото- и видеосвидетельствами насилия со стороны властей есть уже на всех основных мировых медиаплощадках. Фактически перечеркнуты десятилетние усилия МИДа по нормализации отношений с Евросоюзом и США», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз», председатель совета Ассоциации компаний коммуникационных консультантов Роман Костицын.





В таких условиях, продолжает он, инвестиционная привлекательность страны находится под колоссальной угрозой, тает на глазах.





«При введении санкций она просто обнулится, останутся только инвесторы, имеющие прямые договоренности с властью, — то есть узаконенная коррупция. Крупные мировые корпорации, скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка Беларуси под давлением общественности. Ляжет и наша главная экономическая надежда — IT-сектор», — предполагает Костицын.





Он обратил внимание на то, что ряд руководителей компаний — резидентов Парка высоких технологий уже жестко потребовали от властей прекратить насилие.





«Еще немного — и все эти компании станут налоговыми резидентами других стран. Начинаются забастовки на крупнейших госпредприятиях. Все это в совокупности означает политический кризис в стране, которая при сохранении статус-кво превратится в страну-изгоя с крайне негативным внешним имиджем и вытекающими из этого экономическими последствиями», — считает Костицын.





Только смена политической модели, убежден эксперт, позволит постепенно восстановить имидж страны и получить международную поддержку, в том числе и через инвестиции.





«С таким уровнем солидарности и национального самосознания, готовности к переменам, как мы сегодня видим, Беларусь может быть очень успешной и самодостаточной в экономическом плане страной», — резюмировал Костицын.





Деловая активность может свернуться

Сохранение нынешней ситуации, когда в стране применяется насилие к мирным демонстрантам, будет иметь негативные последствия для экономики, подчеркивают эксперты.





«Фундаментальная проблема для государства сегодня — доверие общества к нему сильно подорвано из-за массовых задержаний мирных демонстрантов и отключения интернета», — отметил в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





В условиях продолжающихся протестов, считает он, растет неопределенность, поскольку непонятно, что будет со страной в будущем.





«Люди не понимают, куда будет двигаться страна. Горизонт планирования очень короткий. В таких условиях инвестиционная активность в широком смысле будет сворачиваться. Частный бизнес будет занят не развитием, а оптимизацией своей деятельности. Говорить об экономическом росте не приходится», — подчеркивает Чубрик.





Экономическая ситуация, считает эксперт, может усугубиться, если западные страны введут в отношении Беларуси санкции.





Стоит напомнить, что для значительных выплат по старым долгам Беларусь вынуждена привлекать новые заимствования. Однако Россия сейчас увязывает выделение кредитов Беларуси с «углублением интеграции», и последний заем наша страна привлекла в июне на Западе, продав европейским и американским инвесторам облигации на 1,25 млрд долларов.





Если Запад введет санкции, занять там деньги не получится, между тем как с Россией также сохраняются сложные экономические отношения, говорит Чубрик.





«После выборов в Беларуси реализовался плохой сценарий с экономической точки зрения. Еще никогда страна не была в такой тяжелой ситуации. Мы могли мягко преодолеть последствия пандемии коронавируса, а сейчас получили ситуацию, когда велика вероятность сворачивания деловой активности», — резюмировал экономист.