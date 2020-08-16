Член наблюдательного совета МТЗ поддержал требования рабочих





«Наблюдательный совет МТЗ — орган корпоративного управления, находящийся между собранием акционеров и руководством предприятия. В сложившейся ситуации как человек, имеющий отношение к предприятию, не могу молчать и поддерживаю требования, выдвинутые рабочими завода», — заявил Осипов в беседе с корреспондентом БелаПАН





Он отметил, что работники промышленного предприятия настаивают на проведении новых честных выборов, расформировании нынешнего состава Центризбиркома и прекращении насилия по отношению к мирным людям.





«Требования абсолютно уместные, и их выполнение не требует длительного времени для принятия решений. Все эти требования можно быстро удовлетворить, и это сразу успокоит обстановку в обществе и на промышленных предприятиях», — подчеркнул Осипов.





По его мнению, скорейшее выполнение требований работников МТЗ очень желательно. «Чем быстрее будут выполнены требования работников МТЗ, тем меньше будет нанесено ущерба для завода и людей, которые там работают», — убежден Осипов.





Отвечая на вопрос о возможной продолжительности протестов, которые охватили промышленные предприятия, он отметил, что возникшая реакция стала ответом на факты проявление насилия на улицах страны на этой неделе.





«Людей на предприятии прямо или косвенно зацепила ситуация в стране после выборов. Люди недовольны. Факты насилия, которые мы видели на этой неделе на улицах страны, просто немыслимы в цивилизованном мире», — сказал Осипов.





Если требования работников МТЗ и других промышленных предприятий не будут выполнены, протестное движение в стране продолжится, полагает он. В условиях когда работники промышленных предприятий хотят участвовать в акциях протеста, директорату следует принимать взвешенные решения, считает Осипов.





«Директорат заинтересован в развитии предприятий, выполнении контрактов, и любой день простоя — гигантские потери с точки зрения взаимоотношений с клиентами», — констатировал Осипов. Поэтому крайне важно, подчеркнул он, создать условия, чтобы производственный процесс продолжался.





«Для этого необходим диалог между администрацией предприятий и рабочими, которые хотят выражать гражданскую позицию. Понятно, что в сложившейся ситуации обеспечить работу промышленных предприятий на полную мощь не удастся, но поддерживать критические бизнес-процессы необходимо», — резюмировал Осипов.





14 августа рошла стихийная акция протеста работников Минского тракторного завода, которая переросла в шествие к Дому правительства. Демонстрации предшествовал приезд на МТЗ премьер-министра Романа Головченко и министра промышленности Петра Пархомчика. Они собирались провести с рабочими встречу без журналистов. Рабочие отказались общаться с чиновниками в таком формате. Они покинули встречу, вышли к журналистам и зачитали им свои требования. Это — отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение гонений на альтернативных кандидатов в президенты, свободный доступ к информации.





Если их требования не будут выполнены, рабочие намерены объявить забастовку.



