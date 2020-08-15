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В Барановичах остается за решеткой известный эксперт в IT-сфере Евгений Романенко

Евгений Романенко, CEO Crypto Emcee, известный блогер, ведущий конференций по блокчейну в разных странах, был задержан вечером 9 августа в Барановичах. Сейчас он находится в СИЗО № 6 города Барановичи. Об этом TUT.BY сообщила его знакомая Марина Жук, автор идеи dapamozham.by.


Как рассказала нам Марина, Евгений отправился вечером 9 августа в магазин, после чего перестал выходил на связь. Это подтвердил в телефонном разговоре и отец Евгения Геннадий Романенко, который добавил, что информацию о задержании ему 10 числа сообщили по телефону 102.

Сейчас Геннадий Витальевич, у которого инвалидность, надеется, что Евгения скоро отпустят. Пока же ему помогают бывшие сослуживцы и социальный работник.
 
Сегодня Марина Жук ездила в СИЗО № 6 с передачей для Евгения и своими глазами видела в списке от ИВС его имя, фамилию и отчество, и что его должны отпустить на свободу 16 августа — скорее всего, после 21.40, так как его задержали именно в это время девятого числа.
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