"Глядя на все ужасы, которые произошли с людьми за последние дни, мы не можем до конца осознать весь этот кошмар. Мы понимаем, что здоровье и психика множество людей сломаны на долгое время, если не навсегда. Главное, что мы можем сейчас сделать — это проявить солидарность, оказать материальную поддержку", — сообщил Прокопеня.





Он пообещал, что в ближайшие дни будет открыта возможность пожертвовать деньги пострадавшим для всех клиентов currency.com.





Прокопеня призвал присоединиться к этой инциативе IT- и бизнес-сообщества.





Заметим, что с одной стороны Прокопеня в свое время сам "попал под раздачу" и провел некоторое время в СИЗО, с другой - сейчас у него бизнес с семьей друга Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева.





Также Прокопеня был замечен среди приглашенных во Дворец Республики на "обращение" Лукашенко к "народу и парламенту"