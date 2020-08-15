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А по утру они проснулись: Прокопеня "ужаснулся" происходящему в Беларуси - дает $100 тысяч на реабилитацию пострадавших

Криптобиржа Виктора Прокопени currency.com переведёт 100 тысяч долларов на реабилитацию людей, пострадавших во время разгона уличных митингов. Об этом IT-предприниматель написал в Фейсбуке.

"Глядя на все ужасы, которые произошли с людьми за последние дни, мы не можем до конца осознать весь этот кошмар. Мы понимаем, что здоровье и психика множество людей сломаны на долгое время, если не навсегда. Главное, что мы можем сейчас сделать — это проявить солидарность, оказать материальную поддержку", — сообщил Прокопеня. 

Он пообещал, что в ближайшие дни будет открыта возможность пожертвовать деньги пострадавшим для всех клиентов currency.com.

Прокопеня призвал присоединиться к этой инциативе IT- и бизнес-сообщества.

Заметим, что с одной стороны Прокопеня в свое время сам "попал под раздачу" и провел некоторое время в СИЗО, с другой - сейчас у него бизнес с семьей друга Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева.

Также Прокопеня был замечен среди приглашенных во Дворец Республики на "обращение" Лукашенко к "народу и парламенту"
"Белорусский партизан"
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