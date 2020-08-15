Лукашенко в понедельник приедет в МЗКТ. Рабочие, будьте готовы!

Там глава государства собирается ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют трудовые коллективы.





В субботу президент Беларуси провел совещание, во время которого высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны и поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.





Лукашенко потребовал уделять приоритетное внимание работе экономики.





"Что касается работы экономики – наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте... Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", – сказал президент, его цитирует БелТА.





По его мнению, необходимо поручить руководителям предприятий предупредить рабочих.





"Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", – подчеркнул он.





Президент в очередной раз подчеркнул: восстановить работу остановившегося предприятия будет непросто.





"Потерять хотят работу и предприятия – потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там - не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", – отметил он.











