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Лукашенко в понедельник приедет в МЗКТ. Рабочие, будьте готовы!

Александр Лукашенко в понедельник, 17 августа, намерен приехать на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Там глава государства собирается ответить на все вопросы, которые сейчас волнуют трудовые коллективы.

В субботу президент Беларуси провел совещание, во время которого высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны и поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Лукашенко потребовал уделять приоритетное внимание работе экономики.

"Что касается работы экономики – наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте... Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", – сказал президент, его цитирует БелТА.

По его мнению, необходимо поручить руководителям предприятий предупредить рабочих.

"Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет", – подчеркнул он.

Президент в очередной раз подчеркнул: восстановить работу остановившегося предприятия будет непросто.

"Потерять хотят работу и предприятия – потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там - не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", – отметил он.
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